Фермерското изложение “Нашето родно” гостува в Пловдив

Кампанията ще премине през шест български града, където посетителите ще имат възможност да се срещнат лично със земеделски производители и фермери от различни региони на страната, да опитат и закупят качествени български храни, произведени с традиции, грижа и отговорност

Националната поредица от фермерски изложения „Нашето родно“ 2026 продължава с гостуване в Пловдив. Събитието ще се състои на на 4 и 5 юли в парк „Райчо Кирков“

Инициативата стартира с амбицията да насърчи потреблението на български продукти и да свърже директно производителите с потребителите. Изложенията се организират от Българския фермерски съюз с подкрепата на Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие“.Кампанията ще премине през шест български града, където посетителите ще имат възможност да се срещнат лично със земеделски производители и фермери от различни региони на страната, да опитат и закупят качествени български храни, произведени с традиции, грижа и отговорност, обяви председателят на БФС Георги Стоянов.

Първото изложение беше в Стара Загора, а второ – в София. Следват събитията в Пловдив – на 4 и 5 юли в парк „Райчо Кирков“; в Кърджали – на 10 и 11 юли в парка до пазара; във Варна – на 16 и 17 юли на алеята до сградата на Общината; в Бургас – на 24 и 25 юли в Морската градина – входа на Флората. По време на изложенията посетителите ще могат да открият разнообразие от български плодове и зеленчуци, млечни и месни продукти, мед, вина и други традиционни храни, произведени от семейни ферми и малки стопанства.

„Нашето родно“ има за цел да покаже, че изборът на български продукти означава подкрепа за семейните ферми, местната икономика, развитието на регионите и съхраняването на българските традиции. Българският фермерски съюз отправя покана към всички земеделски производители да се включат като изложители, а към гражданите – да подкрепят родното производство чрез своя избор.