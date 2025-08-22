Комисията по околната среда и водите прие проект за спешни мерки за преодоляване на водната криза

За критично безводие по отношение на водите за питейно-битово снабдяване в момента не можем да говорим, каза министърът на околната среда и водите Манол Генов

Над три часа продължи вчера извънредното заседание на Комисията по околната среда и водите в парламента, на което бе одобрен проект на решение за предприемане на спешни мерки за преодоляване на водната криза, внесен от депутати от ГЕРБ-СДС, „БСП – Обединена левица“, „Има такъв народ“ и „ДПС – Ново начало“, съобщи БТА.

Проектът на решение бе приет с 12 гласа „за“, един „против“ и трима въздържали се. Предвижда се Министерският съвет в срок до две седмици да сформира Национален борд по водите с цел координирани действия за преодоляване на водната криза през 2025 г. и координация на усилията на всички заинтересовани институции за превенция на евентуални бъдещи кризи.

Инвестициите в рехабилитацията на системите за водоснабдяване и канализация дават резултат, но общата картина остава непроменена, защото проблемът е изключително мащабен, заяви председателят на комисията Младен Шишков (ГЕРБ-СДС) и един от вносители на приетия проект. Шишков отбеляза, че на местата, където през годините са извършени рехабилитации, загубите са намалели с над 60% и добави, че общата дължина на мрежата е над 90 хиляди километра. За да има устойчив ефект, е необходимо да продължи политиката за рехабилитация и изграждане на нови мрежи, каза председателят.

На заседанието присъства министърът на околната среда и водите Манол Генов и ресорният заместник-министър Атанас Костадинов, министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов, представители на Националното сдружение на общините в Република България, на граждански и браншови организации.

„За критично безводие по отношение на водите за питейно-битово снабдяване в момента не можем да говорим“, каза министър Манол Генов. Изключително сме рестриктивни за ползване на води за напояване, каза той.

Земеделци също алармираха за проблем с недостига на вода.

„На нас, земеделците, не ни е разрешено да напояваме. Ние не напояваме – от Видин до Силистра нито един земеделец няма достъп до напояване,“ заяви Павел Стоилов, Сдружение за устойчиво земеделие.

По време на извънредното заседание на Комисията по околната среда и водите стана ясно, че в Плевен все още няма готови проекти за справяне с водната криза, въпреки че тя продължава с години. От регионалното министерство ще командироват в Плевен служители на Българския ВиК холдинг, които да следят работата на местното водно дружество, съобщи БНТ.

Над 260 хиляди души в 16 града и 283 села са на воден режим в момента, показват данните на регионалното министерство. Много от общините са поискали пари за благоустройство, като са забравили за водните проекти, включително и Плевен.

„Пак основният призив към всички общински администрации е по възможност да преразгледат своите проекти и предложения. Ако е възможно, да се откажат от част от тези, които не са свързани с инфраструктура за водоснабдяване, и приоритетно там, където има проблеми, да акцентират. Такъв е случаят с Плевен,“ каза Иван Иванов – министър на регионалното развитие и благоустройството.

На заседанието депутатите приеха единадесет точки за справяне с водната криза. Те предвиждат създаване на нов орган за надзор над водите, спешно почистване на водните обекти, сондиране на нови водоизточници, както и проверки за нерегламентирано водоползване. Екоминистърът коментира по време на заседанието, че вече се е запознал с доклада на временната комисия за справяне с водната криза, но набелязаните там мерки са много скъпи.

„Има прекрасни предложения. Много работа се свърши, оказана бе голяма експертиза. Ама нека някой да си направи труда, ако може, всички тези предложения да ги остойности, защото желанията, заключенията и препоръките вътре са огромни,“ заяви Генов.

Снимки:БНТ