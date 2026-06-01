Министър Абровски откри БАТА АГРО: Работим за по-висока производителност и пазарна ориентация

На 1 юни беше открито Осемнадесетото издание на Специализираното изложение за земеделие БАТА АГРО. Това е най-големият форум в агросектора в България, който се организира от Българска асоциация на търговците на агротехника. Изложението се провежда от 1 до 5 юни на Летище Стара Загора. В него бизнеса си ще представят 214 фирми върху 36 100 кв.м изложбена площ.

В официалното откриване взеха участие министърът на земеделието Пламен Абровски, заместник-министърът на земеделието и развитието на селските райони на Полша Яцек Черняк, кметът на Стара Загора Живко Тодоров, както и представители на дипломатическия корпус, държавната и местна администрация.

След церемонията всички изложители и гости на БАТА АГРО бяха поздравени с празнично шествие на децата на „Джуниър Бенд“ – детския духов оркестър на средно училище „Емилиян Станев“ от Велико Търново.

„Днес, на 1 юни си напомняме да мислим в бъдеще време. За децата и за света, който ще им оставим. За стремежа към едно по-добро, по-устойчиво и по-модерно земеделие. Точно в този контекст БАТА АГРО има особено значение като място за професионален диалог и реални партньорства. Точно такива срещи помагат на бранша да върви напред, въпреки всички предизвикателства“, коментира Даниел Минев, Председател на Управителния съвет на Българска асоциация на търговците на агротехника.

“Министерството на земеделието и храните е сигурността и предвидимостта, от които земеделците имат най-голяма нужда, за да могат спокойно да планират своята работа и да разчитат на стабилна подкрепа както от Европа, така и от държавата. Екипът на МЗХ има амбицията да работи усърдно, като постави акцент върху повишаване на конкурентоспособността на сектора и устойчиво развитие на българското земеделие, такова, което пази земята, но и дава увереност на хората, които живеят от нея. За мен от изключителна важност е да работим приоритетно за засилване на пазарната ориентация, за повишаване на производителността и конкурентоспособността на земеделското ни производство”, каза при откриването земеделският министър Пламен Абровски и пожела успех на всички участници.

В дните до 5-ти юни посетителите на БАТА АГРО ще видят последните постижения на световните производители на агротехника, както и решения в областта на прецизното земеделие, дронове, напоителни системи, семена, торове, препарати, резервни части и сервиз. Представени са и компании от свързани сектори като банки, лизинг, консултантски услуги, строителна и автомобилна техника.

Тази година Аржентина е страна – почетен гост на изложението. Участието й поставя акцент върху международното сътрудничество и обмена на добри практики в агросектора.

Полша също също има силно присъствие с колективен щанд, представящ 14 компании от сектора.

По традиция в рамките на БАТА АГРО се провеждат и впечатляващи демонстрации на техника – самоходни и прикачни машини, пръскачки, дронове, технологии за прецизно земеделие и строителна техника. Посетителите ще могат да направят тест драйв и да видят машините в реална работа на полето.

Организаторите акцентираха и върху ролята на БАТА АГРО като платформа за обществено ангажирани каузи. През 2026 г. изложението подкрепя The Human Safety Net – инициатива на „Дженерали Застраховане“, която се реализира в партньорство с фондация „За Нашите Деца“ и осигурява ранна грижа за уязвими деца и техните семейства. От 2019 г. насам благодарение на това стратегическо партньорство е оказана подкрепа на хиляди семейства. Само през изминалата 2025 г. над 2 000 децата са получили достъп до ключови специализирани грижи за ранно развитие, а близо 1 150 родители са подпомогнати да изградят сигурна среда за своите деца.

И тази година БАТА АГРО дава възможност на българските производители да участват във фермерския пазар, реализиран съвместно с Кооперация „Хранкооп“. Посетителите и гостите на изложението могат да се срещнат лично с производителите и да закупят качествена българска продукция – месни и млечни продукти, мед и пчелни продукти, вино, джинджифилови еликсири и екзотични мармалади, билки, тинктури и билкови чайове, специални кафе напитки, както и занаятчийски изделия от дърво.

БАТА АГРО традиционно събира между 16 000 и 20 000 професионални посетители от България и чужбина – земеделски производители, предприемачи и мениджмънт от агросектора. Посещението е безплатно, но е необходима регистрация – предварително в уебсайта на БАТА АГРО или на място в дните на изложението. Работното време е от 09:00 до 18:00 часа, като само в последния ден, 5 юни, е до 14:00 часа.