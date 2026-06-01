Стратегическото партньорство в сектора обединява опита на Евромаркет и Анимекс в полза на българските фермери

„Евромекс Груп“ ООД е новият официален представител на New Holland за България – една от водещите световни марки в производството на земеделска техника. Компанията обединява силата, опита и експертизата на “ АНИМЕКС” ЕООД и „Евромаркет Груп“ АД, за да предложи на българските земеделски производители нов стандарт в продажбата, сервизното обслужване и технологичната поддръжка на земеделска техника.

Създаването на „Евромекс Груп“ ООД е стратегическо партньорство между две утвърдени компании с дългогодишен опит и доказано присъствие в секторите на земеделската, строителната и индустриалната техника. Обединяването на опита, ресурсите и пазарното присъствие на „Евромаркет Груп“ и „Анимексс“ създава стабилна национална организация, способна да предоставя висококачествени решения, надеждно обслужване и дългосрочна подкрепа на българските земеделски производители.

Като официален представител на New Holland за България, „Евромекс Груп“ ООД ще развива дейността си чрез внимателно подбрана мрежа от регионални партньори и поддилъри. Този модел гарантира близост до клиентите, бърза реакция и висок стандарт на обслужване във всяка точка на България.

Клиентите на New Holland в България ще разчитат на:

Национално покритие и присъствие в основните земеделски региони на страната;

• Висококвалифицирани търговски, сервизни и технически специалисти;

• Развита сервизна инфраструктура и мобилни сервизни екипи;

• Бърза доставка и висока наличност на оригинални резервни части и консумативи;

• Индивидуални решения, съобразени със спецификата на всяко стопанство;

• Достъп до най-съвременните технологии и иновации на New Holland;

• Надежден партньор с дългосрочен ангажимент към успеха на българските фермери.

Новото партньорство поставя началото на амбициозна стратегия за развитие на марката New Holland в България, основана на високо качество на обслужване, технологични иновации и силна подкрепа за клиентите през целия жизнен цикъл на машините.

„Партньорството с New Holland е важна стратегическа стъпка както за нашата компания, така и за българския земеделски сектор. Обединявайки опита, ресурсите и професионалния капацитет на „Евромаркет Груп“ и „Анимексс“, създаваме организация, която има потенциала да предоставя обслужване на най-високо европейско ниво. Нашата цел е да бъдем не просто доставчик на техника, а дългосрочен партньор на българските фермери, който допринася за тяхната производителност, конкурентоспособност и устойчиво развитие,“ сподели управителят на „Евромекс Груп“ ООД

С обща визия за бъдещето на земеделието, „Евромекс Груп“ и New Holland поставят основите на дългосрочно и устойчиво сътрудничество, което ще осигури на българските земеделски производители достъп до световни технологии, професионална подкрепа и надежден партньор за развитието на техния бизнес.

За „Евромекс Груп“ ООД

„Евромекс Груп“ ООД е съвместно дружество на „Евромаркет Груп“ АД и „Анимексс“ ЕООД, създадено с мисията да предоставя комплексни решения за българското земеделие чрез продажба, сервизно обслужване и технологична поддръжка на земеделска техника от световен клас.