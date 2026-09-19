ЕК с ключова инициатива: Бизнесът получава пряк достъп до водещи научни и технологични лаборатории в Европа

Новата Харта цели да свали бариерите пред стартиращите и малките предприятия, като им позволи бързо да тестват, валидират и внедряват своите иновации на пазара
Европейската комисия официално прие Харта за достъп на промишлените потребители до научноизследователски и технологични инфраструктури. Новата инициатива цели да отвори вратите на авангардните европейски лаборатории, пилотни линии и съоръжения за мащабни тестове за компании от целия Съюз. Акцентът пада върху стартиращите (startups), разрастващите се (scaleups) и малките и средни предприятия, за които достъпът до подобно скъпоструващо оборудване досега бе труднодостъпен или съпроводен с бюрократични пречки.
Чрез формулирането на шест ключови принципа, които научните и технологичните центрове могат да приемат доброволно, Комисията се стреми да скъси и улесни пътя на иновациите от концепцията до комерсиализацията на пазара, подкрепяйки стратегията на ЕС за стартиращите и разрастващите се предприятия (EU Startup and Scaleup Strategy).
„Иновативните дружества в Европа се нуждаят от авангардни инфраструктури, за да разработват и изпитват идеи и да пускат своите иновации на пазара по-бързо“, подчерта Екатерина Захариева, комисар по въпросите на стартиращите предприятия, научните изследвания и иновациите. „Новите насоки под формата на харта имат за цел да укрепят европейските научноизследователски и технологични инфраструктури чрез създаване на по-добри условия за достъп и персонализирани услуги за компаниите. Това ускорява иновациите и конкурентоспособността на Европа. Приканвам научноизследователските и технологичните инфраструктури да одобрят Хартата и да отстояват нейните принципи.“
Шестте стълба на новата Харта
За да се премахнат съществуващите бариери и да се направи Европа най-привлекателното място за развитие на високи технологии (“Choose Europe”), Хартата формулира шест основни принципа:
Повишена видимост и наличност на услугите: Ясно представяне на наличните авангардни съоръжения и лаборатории, така че бизнесът лесно да ги открива.
Прозрачност и качество на услугите: Гарантиране на високо ниво на обслужване и ясни условия за ползване.
Опростени договорни процедури: Ускоряване и облекчаване на подписването на споразумения и договори за ползване на инфраструктурата.
Безопасно управление на интелектуалната собственост: Надеждна защита на патентите, търговските тайни и правата върху новите разработки.
Персонализирана подкрепа за компаниите: Предоставяне на адаптирани услуги според специфичните нужди на стартиращите и малките фирми.
Сътрудничество и достъп до данни: Насърчаване на партньорствата между самите инфраструктури и осигуряване на споделен достъп до научноизследователски данни.
Контекст и европейска рамка
Новата Харта е конкретен резултат от Стратегията на ЕС за стартиращите и разрастващите се предприятия и е тясно свързана с Европейската стратегия за научноизследователски и технологични инфраструктури. Документът е разработен след всеобхватен процес на обществени консултации и надгражда съществуващата Европейска харта за достъп до научноизследователски инфраструктури.
Информационна кампания, добри практики и присъединяване
За да гарантира успешното прилагане на Хартата, Генерална дирекция „Научни изследвания и иновации“ към ЕК стартира разяснителна кампания, която включва уебинари, тематични събития и създаване на отворена база данни с добри практики.
Научноизследователските центрове и бизнес средите могат да споделят работещи модели и опит през официалния уебсайт за добри практики.
Всички съоръжения и организации, желаещи официално да подкрепят принципите, могат да се присъединят към инициативата през специалната страница за присъединяване.