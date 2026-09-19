ЕК с ключова инициатива: Бизнесът получава пряк достъп до водещи научни и технологични лаборатории в Европа

Новата Харта цели да свали бариерите пред стартиращите и малките предприятия, като им позволи бързо да тестват, валидират и внедряват своите иновации на пазара

Европейската комисия официално прие Харта за достъп на промишлените потребители до научноизследователски и технологични инфраструктури. Новата инициатива цели да отвори вратите на авангардните европейски лаборатории, пилотни линии и съоръжения за мащабни тестове за компании от целия Съюз. Акцентът пада върху стартиращите (startups), разрастващите се (scaleups) и малките и средни предприятия, за които достъпът до подобно скъпоструващо оборудване досега бе труднодостъпен или съпроводен с бюрократични пречки.

Чрез формулирането на шест ключови принципа, които научните и технологичните центрове могат да приемат доброволно, Комисията се стреми да скъси и улесни пътя на иновациите от концепцията до комерсиализацията на пазара, подкрепяйки стратегията на ЕС за стартиращите и разрастващите се предприятия (EU Startup and Scaleup Strategy).

„Иновативните дружества в Европа се нуждаят от авангардни инфраструктури, за да разработват и изпитват идеи и да пускат своите иновации на пазара по-бързо“, подчерта Екатерина Захариева, комисар по въпросите на стартиращите предприятия, научните изследвания и иновациите. „Новите насоки под формата на харта имат за цел да укрепят европейските научноизследователски и технологични инфраструктури чрез създаване на по-добри условия за достъп и персонализирани услуги за компаниите. Това ускорява иновациите и конкурентоспособността на Европа. Приканвам научноизследователските и технологичните инфраструктури да одобрят Хартата и да отстояват нейните принципи.“

Шестте стълба на новата Харта

За да се премахнат съществуващите бариери и да се направи Европа най-привлекателното място за развитие на високи технологии (“Choose Europe”), Хартата формулира шест основни принципа:

Повишена видимост и наличност на услугите: Ясно представяне на наличните авангардни съоръжения и лаборатории, така че бизнесът лесно да ги открива. Прозрачност и качество на услугите: Гарантиране на високо ниво на обслужване и ясни условия за ползване. Опростени договорни процедури: Ускоряване и облекчаване на подписването на споразумения и договори за ползване на инфраструктурата. Безопасно управление на интелектуалната собственост: Надеждна защита на патентите, търговските тайни и правата върху новите разработки. Персонализирана подкрепа за компаниите: Предоставяне на адаптирани услуги според специфичните нужди на стартиращите и малките фирми. Сътрудничество и достъп до данни: Насърчаване на партньорствата между самите инфраструктури и осигуряване на споделен достъп до научноизследователски данни.

Контекст и европейска рамка

Новата Харта е конкретен резултат от Стратегията на ЕС за стартиращите и разрастващите се предприятия и е тясно свързана с Европейската стратегия за научноизследователски и технологични инфраструктури. Документът е разработен след всеобхватен процес на обществени консултации и надгражда съществуващата Европейска харта за достъп до научноизследователски инфраструктури.

Информационна кампания, добри практики и присъединяване

За да гарантира успешното прилагане на Хартата, Генерална дирекция „Научни изследвания и иновации“ към ЕК стартира разяснителна кампания, която включва уебинари, тематични събития и създаване на отворена база данни с добри практики.