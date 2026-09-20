Тайната на здравата циклама: Поливайте внимателно, почти с капкомер

Нежното цвете не обича излишната влага – правилното количество вода, прохладата и светлината са ключът към продължителен цъфтеж.

Цикламата е сред най-красивите цветя, които внасят цвят и свежест в дома през есента и зимата. Макар да изглежда нежна и капризна, тя може да радва с месеци, ако получава правилните грижи. Най-важното правило при отглеждането ѝ е свързано с поливането – цикламата не понася нито пресъхване, нито прекомерна влага. Тя предпочита водата да бъде подавана внимателно и дозирано, почти като с капкомер.

Цикламата не обича „мокри крака“

Най-честата грешка при отглеждането на циклама е прекомерното поливане. Когато водата се задържа около грудката, растението бързо започва да страда – листата пожълтяват, стъблата омекват, а корените могат да загният. При поливане трябва да се избягва попадането на вода в центъра на растението, където се намират младите листа и цветните пъпки. Влагата там създава условия за развитие на гъбни заболявания.

Поливайте през подложката

Най-подходящият начин за напояване на цикламата е чрез подложната чинийка. В нея се налива малко вода, която растението постепенно поема през отворите на саксията. След около 30–60 минути излишната вода трябва да се изхвърли, за да не остава кореновата система постоянно във влажна среда. Този метод позволява на цикламата да получи необходимото количество влага, без риск от преовлажняване.

Проверявайте почвата преди всяко поливане

Цикламата трябва да се полива, когато горният слой на почвата леко изсъхне. Не е необходимо да се следва строг график, тъй като нуждите на растението зависят от температурата в помещението, размера на саксията и влажността на въздуха. През периода на активен растеж и цъфтеж поливането е по-често, докато след прецъфтяване постепенно се намалява.

Светлина и прохлада – условията за красиви цветове

Освен правилната влага, цикламата има нужда от светло, но не слънчево място. Преките слънчеви лъчи могат да повредят листата, а прекалено топлите помещения често водят до бързо прецъфтяване. Растението се чувства най-добре при по-ниски температури – около 15–18 градуса. Именно прохладата му помага да запази цветовете си по-дълго.

Каква вода е подходяща

Цикламата предпочита мека вода със стайна температура. Ако водата от чешмата е твърда, добре е да се оставя да престои преди поливане. Студената вода може да стресира растението, а прекалено топлата – да наруши нормалното му развитие.

Малко внимание за дълъг цъфтеж

Редовното премахване на прецъфтелите цветове и пожълтелите листа също подпомага цикламата. Те трябва да се отстраняват внимателно, като се издърпват или изрязват ниско до основата. При правилна грижа едно растение може да цъфти седмици наред и да се превърне в естествена украса за дома през студените месеци. Тайната на красивата циклама не е в честото поливане, а в точната доза. Малко вода, правилно подадена, е най-добрата рецепта за здраво растение и богат зимен цъфтеж.