Проучване: Половината от мебелните производители у нас отчитат влошаване на износа

Според анкетата с членове на БКДМП прогнозите за следващата половин година са по-скоро песимистични

Половината от фирмите в дървообработващия и мебелния бранш, които работят за износ, отчитат спад през последното тримесечие. Нито една от тях не съобщава за значителен ръст — това показват първите резултати от „Пулсът на бранша“, ново проучване на Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост (БКДМП) сред компаниите от сектора.

Профил на анкетираните фирми

В анонимната анкета, от участвалите фирми — 42.5% са малки предприятия, микропредприятия — 27.5%, средни предприятия — 22.5%, големи предприятия — около 5%, а останалите не са се самоопределили. Извадката отразява наблюденията за мебелното производство предимно на малкия и средния бизнес, който е гръбнакът на сектора.

Производство и продажби — спад през тримесечието

Около 66.7% от анкетираните (43.6% са посочили „малко по-ниско“ и 23.1% – „значително по-ниско“) отчитат спад в производството или в количеството предоставяни услуги, материали или аксесоари през последното тримесечие спрямо предходното. Само 33.3% съобщават за ръст (25.6% са отговорили с „малко по-високо“, а 7.7% – „значително по-високо“). Това е ясен сигнал, че секторът работи в условия на свиващо се търсене.

Износ

Почти половината от фирмите (47.5%) изнасят продукция, стоки, материали или услуги, докато 52.5% работят единствено за българския пазар.

Сред фирмите, които реално изнасят, картината е следната: 35% не отбелязват промяна в износа, 30% съобщават за спад („малко по-нисък“), 25% — за значителен спад, а едва 10% отчитат лек ръст. Никой не отчита значителен ръст на износа. Тоест при повече от половината износители (55%) се наблюдава влошаване спрямо предходното тримесечие.

Заетост

По отношение на очакванията за броя на заетите през следващото тримесечие, половината от фирмите (50%) не планират промяна. Близо 17.5% планират да наемат нови служители, а точно толкова (17.5%) посочват, че не успяват да намерят квалифициран персонал — сигнал за структурен недостиг на кадри в бранша. 15% очакват да освобождават служители.

Инвестиции

Въпреки трудната пазарна среда, инвестиционната активност остава сравнително стабилна: 70% от фирмите планират инвестиции през следващите 6 месеца — 27.5% значителни и 42.5% малки и текущи. Близо 22.5% не планират инвестиции, а 7.5% нямат яснота.

Основни предизвикателства пред бизнеса

В свободния текстови отговор (29 отговора) най-често се посочват:

Недостиг на поръчки и свиване на търсенето, включително отлив на клиенти от чужбина

Висока инфлация и постоянно растящи разходи — материали, транспорт, горива, заплати

Недостиг на квалифициран персонал и трудности при намирането на нови служители

Нестабилност на пазара и невъзможност за средносрочно планиране на производството

Забавени плащания от клиенти и контрагенти

Административна и регулаторна тежест, включително европейски изисквания

Перспективи за следващите 6 месеца

Оценките за бъдещето са предпазливи до негативни: 45% от фирмите гледат песимистично или по-скоро песимистично напред (42.5% са отговорили с „по-скоро песимистично“ , а 2.5% – „песимистично“), 27.5% са неутрални, а само 27.5% са оптимистично или по-скоро оптимистично настроени (15% и 12.5%).

Основни изводи за сектора

Секторът се свива. Мнозинството от фирмите (2 от 3) отчитат спад в производството през последното тримесечие, а не ръст — ясен знак за отслабващо търсене, както на вътрешния, така и на външния пазар. Износът е под натиск. Над половината от изнасящите фирми отчитат спад на износа си, а нито една не отчита значителен ръст — тревожен сигнал относно запазването на конкурентоспособността на бранша на международните пазари. Пазарът на труда – непредвидим. Според анкетата едновременно има фирми, които съкращават, и такива, които не могат да намерят кадри — недостигът на квалифициран персонал остава структурен проблем, независимо от цикличното забавяне. Инвестициите не спират, но стават по-предпазливи. Фирмите от сектора споделят, че планират „малки и текущи“ инвестиции, а не мащабни. На практика това означава, че бизнесът поддържа активност, но изчаква по-стабилна икономическа и политическа обстановка и предвидимост, преди да поема по-големи ангажименти. Настроенията са по-скоро песимистични. Комбинацията от инфлационен натиск, растящи разходи и несигурност в поръчките кара фирмите да определят предизвикателствата пред себе си по-ясно, отколкото възможностите.

Методология: Анкетата е проведена онлайн сред фирми — членове на БКДМП, през юли 2026 г. Участието е анонимно и доброволно, а резултатите се публикуват само като обобщен показател за сектора, без данни за конкретни фирми.