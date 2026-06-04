Стартира новото издание на „Наградите за вдъхновение в земеделието и селските райони” (ARIA 2026)

За поредна година Европейската комисия стартира конкурса „Наградите за вдъхновение в земеделието и селските райони” (ARIA)

Темата на тазгодишното издание е „Когато равенството дава сила на следващото поколение“. И тази година конкурсът ще отличи проекти, финансирани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и/или Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ), които насърчават продоволствената сигурност, устойчивостта на околната среда и социално-икономическото развитие на селските райони.

ARIA 2026 поставя специален акцент върху младите хора и равенството между половете като ключови приоритети в работата на Мрежата за ОСП на ЕС и нейните заинтересовани страни. Тази година конкурсът включва и специална категория, посветена на равенството между половете. Наградите за земеделие и вдъхновение в селските райони (ARIA 2026) се фокусират върху добри практики, подкрепени по линия на ОСП, които допринасят за изпълнението на Дългосрочната визия за селските райони и Пакта за селските райони.

Тематични категории на ARIA 2026:

Интелигентно и конкурентно селско стопанство

Проекти, финансирани от ОСП, които допринасят за интелигентен, конкурентен, устойчив и диверсифициран селскостопански сектор, гарантиращ дългосрочна продоволствена сигурност. Опазване на околната среда

Проекти, които подпомагат опазването на околната среда, включително биоразнообразието, справянето с изменението на климата, устойчивостта и зеленото възстановяване. Социално-икономическа структура на селските райони

Проекти, които допринасят за икономическата устойчивост на селските райони, насърчават социалното приобщаване, цифровизацията, устойчивото развитие и подкрепят селските предприемачи и местните общности. Равенство между половете

Проекти, които насърчават лидерството на жените, предприемачеството и равните възможности в земеделието и селските райони, като създават по-приобщаващи и устойчиви общности. Награда за обновление на поколенията

Специална награда на журито за проект, който постига значителен принос в ангажирането на младите хора в селските райони, развиването на техните умения и създаването на качествени работни места.

Критерии за оценка на проектите:

преки ползи и въздействие;

ползи от работата в мрежа;

потенциал за надграждане;

иновативност;

включване на млади хора (до 40 години).

Критерии за допустимост:

проектите могат да се подават само чрез Националните ОСП мрежи;

допустими са проекти, финансирани по ОСП през периодите 2014 – 2022 г. и 2023 – 2027 г., като приоритетно ще се разглеждат проекти от периода 2023 – 2027 г.;

проектите трябва по правило да бъдат завършени или в достатъчно напреднал етап;

един проект може да кандидатства само в една категория;

шаблоните за кандидатстване трябва да бъдат подадени на английски език и във формат Word.

До осем проекта могат да бъдат подадени от една Национална ОСП мрежа, като до три от тях могат да бъдат LEADER проекти.

Крайният срок за изпращане на проектните предложения е 1 юли 2026 г.

Кандидатури могат да се подават само чрез Националната ОСП мрежа. Желаещите да участват следва да заявят своя интерес и да представят проекта си чрез контактните лица на българската ОСП мрежа: Елена Хаджиниколова – [email protected] и Яна Железова – [email protected].

Допълнителна информация за конкурса, условията за кандидатстване, категориите и формулярите за участие може да бъде намерена на официалната страница на ARIA 2026.