Тайните на Огнена Мария: Българските традиции за предпазване от пожари

На 22 юли се спазват строги забрани за всякаква полска и домашна работа, особено свързана с палене на огън

В сърцето на българския народен календар лежи един особен ден – 22 юли, известен като Огнена Мария, Мария Опърлия или Опалена Мария. Този празник, почитащ паметта на Света Мария Магдалина според Българската православна църква, е много повече от религиозна дата. Той е кулминация на седмица, посветена на предпазването от най-разрушителната стихия – огъня.

В някои райони на България този период от 15 до 22 юли е известен като Огнена седмица. Независимо дали го наричат Мария Опърлия в Софийско, или Запалена/Опалена неделя в Южна България, смисълът остава същият: това е време за бдителност и спазване на традиции, целящи да предпазят хората, домовете и реколтата от пламъците.

Според народните вярвания, Света Мария (наред със Света Марина, чийто ден е на 17 юли) е повелителка на огнената стихия. Интересно е, че в представите на народа тя е свързвана и със Свети Илия – повелител на бурите и мълниите, движещ се по небето с огнена колесница. Тази връзка, макар и митологична, подчертава дълбокото уважение към силите на природата.

На 22 юли се спазват строги забрани за всякаква полска и домашна работа, особено свързана с палене на огън. Смята се, че всяко нарушаване на тези табута може да доведе до нещастие и пожари. Целта е ясна – да се запази всичко ценно: от домовете и добитъка до плодородната реколта.

Днес, когато технологиите са напреднали, може би е лесно да забравим тези древни мъдрости. Но традициите на Огнена Мария ни напомнят за дълбоката връзка на нашите предци с природата и за тяхната мъдрост да почитат и да се пазят от нейните сили. Почитането на този ден е не просто суеверие, а почит към вековния опит и мъдрост, предавани от поколение на поколение.

Снимка: https://bg.wikipedia.org/