Въглеродно земеделие
Консултантите говорят

Тайните на Огнена Мария: Българските традиции за предпазване от пожари

АктуалноАкценти
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
2 Минути

На 22 юли се спазват строги забрани за всякаква полска и домашна работа, особено свързана с палене на огън

В сърцето на българския народен календар лежи един особен ден – 22 юли, известен като Огнена Мария, Мария Опърлия или Опалена Мария. Този празник, почитащ паметта на Света Мария Магдалина според Българската православна църква, е много повече от религиозна дата. Той е кулминация на седмица, посветена на предпазването от най-разрушителната стихия – огъня.

В някои райони на България този период от 15 до 22 юли е известен като Огнена седмица. Независимо дали го наричат Мария Опърлия в Софийско, или Запалена/Опалена неделя в Южна България, смисълът остава същият: това е време за бдителност и спазване на традиции, целящи да предпазят хората, домовете и реколтата от пламъците.

Според народните вярвания, Света Мария (наред със Света Марина, чийто ден е на 17 юли) е повелителка на огнената стихия. Интересно е, че в представите на народа тя е свързвана и със Свети Илия – повелител на бурите и мълниите, движещ се по небето с огнена колесница. Тази връзка, макар и митологична, подчертава дълбокото уважение към силите на природата.

На 22 юли се спазват строги забрани за всякаква полска и домашна работа, особено свързана с палене на огън. Смята се, че всяко нарушаване на тези табута може да доведе до нещастие и пожари. Целта е ясна – да се запази всичко ценно: от домовете и добитъка до плодородната реколта.

Днес, когато технологиите са напреднали, може би е лесно да забравим тези древни мъдрости. Но традициите на Огнена Мария ни напомнят за дълбоката връзка на нашите предци с природата и за тяхната мъдрост да почитат и да се пазят от нейните сили. Почитането на този ден е не просто суеверие, а почит към вековния опит и мъдрост, предавани от поколение на поколение.

Снимка: https://bg.wikipedia.org/

СВЪРЗАНИ НОВИНИ
Тайните на Огнена Мария: Българските традиции за предпазване от пожари
ЕТИКЕТИ:
Avatar photo
Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

АктуалноАкценти
Тайните на Огнена Мария: Българските традиции за предпазване от пожари
АктуалноАкцентиГоведовъдство
БАБХ установи 132 „виртуални“ животни при проверки в Харманли
АктуалноАкцентиБизнес & Индустрия
Само за ден: НАП провери 36 търговски обекта в Пловдив и разкри...
АктуалноАкцентиБизнес & Индустрия
Анализ на ИПИ: Дефлация през юни, но инфлационният натиск остава
АктуалноАкцентиБизнес & Индустрия
Премиерът: Изборът на много германски компании да разширят присъствието си в България...

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама