ЕК представи план за защита на Европа от климатичните рискове

Адаптирането на европейската инфраструктура и икономика към бъдещите климатични условия се очаква да изисква инвестиции в размер на около 70 милиарда евро годишно

Европейската комисия представи рамка на ЕС за устойчивост спрямо изменението на климата с цел укрепване на способността на Европа да предвижда, да се подготвя и да управлява климатичните рискове. Това лято продължителните горещи вълни и суши подхраниха опасни горски пожари и доведоха някои от най-големите реки в Европа до исторически ниски нива на водата. По същия начин през последните години станахме свидетели на опустошителни наводнения. Това подчерта сериозните последици, които изменението на климата може да има за гражданите, предприятията и инфраструктурата.

75 % от европейците живеят в градове и градски райони. Те усещат от първа ръка въздействието на изменението на климата. Поради това изграждането на устойчивост спрямо изменението на климата е стратегическа инвестиция в конкурентоспособността, сигурността, здравето и просперитета на Европа. Икономическият аргумент за действие е убедителен. Очакваните икономически загуби от щети, причинени от изменението на климата, за периода 2022—2025 г. възлизат на приблизително 200 милиарда евро, или 50 милиарда евро годишно.

Председателят на Комисията Урсула фон дер Лайен заяви:

„Европа се затопля двойно по-бързо в световен мащаб. За да станем наистина устойчиви на изменението на климата, трябва да се приспособим и да се учим по пътя. Днес представяме европейски подход към климатичните рискове – да предвиждаме, да се подготвяме и да управляваме. Гарантираме, че устойчивостта спрямо изменението на климата ще бъде включена в политиките на целия континент, като подкрепяме инвестициите, иновациите и дългосрочния растеж.“

В рамковото съобщение се предлага системна промяна: да се включи устойчивостта спрямо изменението на климата във всички основни области на политиката, както на национално, така и на международно равнище. Тя предоставя подкрепа на местните и регионалните власти за адаптиране чрез пилотни проекти и консултантски услуги.

В съобщението също така се подчертава решаващата роля на предприятията за разрастването на европейската промишленост за устойчивост. Адаптирането на европейската инфраструктура и икономика към бъдещите климатични условия се очаква да изисква инвестиции в размер на около 70 милиарда евро годишно.

Очакваната възвръщаемост на инвестициите в адаптиране към изменението на климата обаче може да достигне повече от 10 пъти стойността им в избегнати загуби и щети.

Очаква се световният пазар за решения за адаптиране към изменението на климата да нарасне четирикратно до 3,5 трилиона евро до 2050 г., което представлява значителна възможност за европейските предприятия да въвеждат иновации, да просперират и да станат технологични лидери в решенията за устойчивост спрямо изменението на климата.

Предложеният законодателен акт за устойчивостта спрямо изменението на климата осигурява обща референтна траектория за глобалното затопляне. Настоящите научни доказателства показват, че светът е на път да се затопли с 1,5 °C над равнищата от прединдустриалния период до 2030 г., с 2 °C до 2050 г. и с 3 °C до 2100 г. Тази траектория осигурява споделено базово допускане, спрямо което държавите членки могат да оценяват бъдещите климатични рискове при вземането на решения.

Законодателният акт за устойчивостта спрямо изменението на климата ще доведе до по-голяма ефективност и ще намали административната тежест за държавите членки. Националните задължения и инструменти за планиране се опростяват чрез въвеждането на единен национален стратегически план. Подобрените и по-редовни оценки на климатичния риск също така ще осигурят съгласуваност и съпоставимост между оценките на ЕС и националните оценки.

Рамката предоставя на публичните органи, предприятията и общностите практически инструменти, които да им помогнат да се справят с климатичните рискове.

Европейската онлайн платформа за устойчивост спрямо изменението на климата ще включва следните нови инструменти: Европейският инструмент за наблюдение на климата (European Climate Viewer), разработен от Европейския център за средносрочна прогноза за времето (ECMWF), който ще предостави интерактивна карта на прогнозираните климатични опасности в целия континент. Благодарение на инициативата на Комисията „Дестинация Земя“ той ще се развива, за да интегрира способности за изчисления със суперкомпютри. Инструментът „Навигатор на инструментите за устойчивост спрямо изменението на климата“, разработен от Европейската агенция за околна среда (ЕАОС), помага на потребителите да намерят подходящи инструменти за устойчивост спрямо изменението на климата въз основа на своето местоположение, сектор и специфичните рискове, пред които са изправени. Изследователят на решения представя практически решения за адаптиране, разработени и изпитани чрез мисията на ЕС за адаптиране към изменението на климата.

Следващи стъпки

Комисията незабавно ще започне да прилага рамката. Както обяви председателят Фон дер Лайен в речта си за състоянието на Съюза, Комисията допълнително ще укрепи капацитета на Европа да се подготви и да реагира на екстремните климатични явления с европейски план за горещи вълни, алианс за застраховане срещу изменението на климата и европейска инициатива в областта на водите. Тя също така ще създаде консултативна група PreparEU относно готовността при бедствия и инициатива за определяне на 100-те европейски територии, които са най-уязвими по отношение на климата. Понастоящем тези инициативи се разработват от Комисията и ще бъдат представени отделно. През 2028 г. Комисията ще предложи и стратегически план на ЕС за устойчивост спрямо изменението на климата, за да се гарантират ранни и решителни действия на равнището на ЕС.