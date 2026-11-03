България е сред страните с най-скъпо прясно мляко в Европа

Млечните продукти у нас са с цени над средните за ЕС, но високата стойност в магазина не гарантира по-добри приходи за животновъдите

България е сред европейските държави с най-високи цени на прясното мляко. Литърът струва средно 1,62 евро според данни на платформата Numbeo за юни 2026 г., цитирани в публикация на „24 часа“. По-високи цени са отчетени в Норвегия, Исландия, Швейцария и Дания.

Разликата се откроява и в данните на Евростат за 2025 г. Ценовото равнище при млякото, сиренето и яйцата в България е с 26,2% над средното за Европейския съюз. При маслата и мазнините превишението достига 41,9%, което поставя страната на второ място в ЕС след Латвия. За сравнение, цените на хляба и зърнените продукти у нас са 81,4% от средното европейско равнище, а при месото показателят е 71,5%. Общото ценово равнище на храните и безалкохолните напитки в България достига около 91% от средното за ЕС.

Високите цени не означават непременно по-високи доходи за фермерите

Цената в магазина не показва каква част от крайната сума получава производителят на сурово мляко. Между фермата и потребителя стоят разходите за събиране, охлаждане, транспорт, преработка, опаковане, съхранение и търговия. Същевременно животновъдите трябва да покриват разходите за фуражи, електроенергия, труд и ветеринарни услуги, както и инвестициите в оборудване и поддържане на стопанствата.

Затова потребителските цени сами по себе си не са достатъчни, за да се оцени икономическото състояние на млечния сектор. Необходимо е да се проследят и изкупните цени на суровината, производствените разходи, количествата произведено мляко и делът на българската продукция на пазара.

Данните очертават съществена разлика между цените на млечните продукти и останалите основни храни у нас. Основното предизвикателство пред сектора остава постигането на работеща верига на доставки, която да осигурява устойчиви доходи за животновъдите и разумни цени за потребителите.

Източници: Евростат – сравнителни ценови равнища за 2025 г.; Numbeo – потребителски цени за юни 2026 г.; „24 часа“