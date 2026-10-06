Въглеродно земеделие
Консултантите говорят

13-ата Национална среща на земеделските производители ще се проведе на 24 и 25 март 2027 г.

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Агрозона
Агрозона
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На свое заседание Управителният съвет на Асоциация на земеделските производители в България определи датите и мястото за провеждане на следващото издание на най-значимия годишен форум за агросектора.

 

24–25 март 2027 г.

Kings’ Valley Medical & Spa Hotel, Казанлък

 

Изданието през 2027 г. ще бъде специално. То ще постави във фокус 20 години от членството на България в Европейския съюз и едновременно с това ще насочи поглед към бъдещето – новия програмен период след 2027 г. и развитието на Общата селскостопанска политика.

За тринадесета поредна година Националната среща ще събере земеделски производители, представители на държавните и европейските институции, експерти, учени и компании от аграрния сектор. Форумът ще предостави възможност за открит разговор по най-важните въпроси пред българското земеделие, за представяне на нови политики, технологии и практически решения, както и за създаване на устойчиви професионални партньорства.

 

В рамките на събитието ще бъдат обсъдени актуалните предизвикателства и възможности пред сектора, бъдещето на Общата селскостопанска политика, достъпът до финансиране, конкурентоспособността на стопанствата, иновациите и устойчивото развитие на българското земеделие.

 

Запазете датите 24 и 25 март 2027 г. и станете част от 13-ата Национална среща на земеделските производители в България!

Регистрация

 

На 1 ноември 2026 г. ще бъде отворена онлайн формата за регистрация.

 

Следете всичко актуално, свързано с 13-тата национална среща на земеделските производители на нашата страница:

www.azpb.org

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Автор: Агрозона
Agrozona.bg e информационен сайт, който представя последните новини и анализи в сектор „Земеделие”, Хранително-вкусовата промишленост и предприемачество в селските райони. Тук ще откриете полезна информация, свързана с възможностите за национално и европейско финансиране на българските фермери, промени в българското и европейското законодателство и тенденциите в селското стопанство в България, Европейския съюз и по света.

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