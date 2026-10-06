13-ата Национална среща на земеделските производители ще се проведе на 24 и 25 март 2027 г.

На свое заседание Управителният съвет на Асоциация на земеделските производители в България определи датите и мястото за провеждане на следващото издание на най-значимия годишен форум за агросектора.

24–25 март 2027 г.

Kings’ Valley Medical & Spa Hotel, Казанлък

Изданието през 2027 г. ще бъде специално. То ще постави във фокус 20 години от членството на България в Европейския съюз и едновременно с това ще насочи поглед към бъдещето – новия програмен период след 2027 г. и развитието на Общата селскостопанска политика.

За тринадесета поредна година Националната среща ще събере земеделски производители, представители на държавните и европейските институции, експерти, учени и компании от аграрния сектор. Форумът ще предостави възможност за открит разговор по най-важните въпроси пред българското земеделие, за представяне на нови политики, технологии и практически решения, както и за създаване на устойчиви професионални партньорства.

В рамките на събитието ще бъдат обсъдени актуалните предизвикателства и възможности пред сектора, бъдещето на Общата селскостопанска политика, достъпът до финансиране, конкурентоспособността на стопанствата, иновациите и устойчивото развитие на българското земеделие.

Запазете датите 24 и 25 март 2027 г. и станете част от 13-ата Национална среща на земеделските производители в България!

Регистрация

На 1 ноември 2026 г. ще бъде отворена онлайн формата за регистрация.

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www.azpb.org