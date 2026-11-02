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БАБХ спря над 130 тона леща с изтекъл срок на годност

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Близо 50 тона боб без етикети също са спрени от продажба при проверка в склад във Варненско

Инспектори от отдел „Контрол на храните“ при Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – Варна установиха нарушения при официален контрол в склад за търговия на едро с храни от неживотински произход в областта.

В обекта са открити 130,450 тона леща с произход Канада, чийто срок на годност е изтекъл, както и 49 775 кг зрял боб без етикети върху опаковките. Според представените от фирмата документи бобът е с произход Египет.

Двете количества са спрени от реализация с разпореждане за забрана. За случая ще бъде уведомена и икономическа полиция. Действията на БАБХ по случая продължават.

При съмнения за нарушения гражданите могат да подадат сигнал на горещия телефон на БАБХ: 0700 12 299.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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