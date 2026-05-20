Премиерът Радев: Българските граждани заслужават качествени храни и прозрачно ценообразуване

Мариана Климентиева
Министър-председателят изтъкна, че законодателните предложения, изготвени от мнозинството в парламента, са заимствани от най-добрите европейски практики, най-вече от законодателството в Германия

“Българските граждани заслужават качествени храни, прозрачни и аргументирани процеси на ценообразуване. Институциите работят за това. Убеден съм, че търговските вериги осъзнават своята роля и са готови да поемат социална отговорност към гражданите в труден за тях период на намаляваща по различни причини покупателна способност.”

„Българската държава разполага с достатъчно прерогативи спрямо търговците, но аз съм убеден, че това са крайни мерки", отбеляза още премиерът и изрази очакване на днешната среща да бъдат представени предложенията на веригите.

Това заяви министър-председателят Румен Радев в началото на срещата му в Министерския съвет с представители на търговските вериги в България. В срещата участваха  вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев, министърът на земеделието и храните Пламен Абровски, както и народни представители.

„Направили сте немалко през годините, но мисля, че на базата на диалога, който ще проведем днес, могат да се предприемат и нови мерки“, добави Радев. По думите му е важно да бъдат обсъдени мерките и ангажиментите, предприети от големите търговски вериги в държави като Гърция, Франция, Португалия, Хърватия.

Министър-председателят Румен Радев изтъкна, че законодателните предложения, изготвени от мнозинството в парламента, са заимствани от най-добрите европейски практики, най-вече от законодателството в Германия.

„Ние не искаме нищо повече от това, което е направено в Германия, но и нищо по-малко“, заяви Радев. Премиерът посочи, че както в Германия няма таван на цените, така и у нас няма да се предлага тази мярка. Целта е да се постигне изсветляване на цялата верига на ценообразуване и да се противодейства на нелоялните търговски практики. Министър-председателят акцентира също върху значението на подкрепата на местното производство, силната конкуренция и отговорността към потребителя.

Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

Владислава Казакова е новият изпълнителен директор на ДФЗ
Над 84 млн. евро получиха 17 хил. фермери за по-малко пестициди
Министър Абровски: Механичното харчене на пари трябва да спре – фокусът вече...
Проф. Светла Янчева е новият изпълнителен директор на БАБХ
Над 40 милиона евро са преведени на 9 565 стопани по екосхемата...

