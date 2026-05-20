Премиерът Радев: Българските граждани заслужават качествени храни и прозрачно ценообразуване

“Българските граждани заслужават качествени храни, прозрачни и аргументирани процеси на ценообразуване. Институциите работят за това. Убеден съм, че търговските вериги осъзнават своята роля и са готови да поемат социална отговорност към гражданите в труден за тях период на намаляваща по различни причини покупателна способност.”

Това заяви министър-председателят Румен Радев в началото на срещата му в Министерския съвет с представители на търговските вериги в България. В срещата участваха вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев, министърът на земеделието и храните Пламен Абровски, както и народни представители.

„Българската държава разполага с достатъчно прерогативи спрямо търговците, но аз съм убеден, че това са крайни мерки“, отбеляза още премиерът и изрази очакване на днешната среща да бъдат представени предложенията на веригите.

„Направили сте немалко през годините, но мисля, че на базата на диалога, който ще проведем днес, могат да се предприемат и нови мерки“, добави Радев. По думите му е важно да бъдат обсъдени мерките и ангажиментите, предприети от големите търговски вериги в държави като Гърция, Франция, Португалия, Хърватия.

Министър-председателят Румен Радев изтъкна, че законодателните предложения, изготвени от мнозинството в парламента, са заимствани от най-добрите европейски практики, най-вече от законодателството в Германия.

„Ние не искаме нищо повече от това, което е направено в Германия, но и нищо по-малко“, заяви Радев. Премиерът посочи, че както в Германия няма таван на цените, така и у нас няма да се предлага тази мярка. Целта е да се постигне изсветляване на цялата верига на ценообразуване и да се противодейства на нелоялните търговски практики. Министър-председателят акцентира също върху значението на подкрепата на местното производство, силната конкуренция и отговорността към потребителя.