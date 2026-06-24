Министър Абровски: Целта ми е земеделските производители да получават доходите си от пазара и да бъдат минимално зависими от ликвидна подкрепа

Това каза министърът на земеделието и храните по време на среща с представители на сектор „Плодове и зеленчуци“

“Целта ми е земеделските производители да получават доходите си от пазара и да бъдат минимално зависими от ликвидна подкрепа.” Това каза министърът на земеделието и храните Пламен Абровски по време на среща с представители на сектор „Плодове и зеленчуци“. В нея участие взеха и заместник-министрите проф. Крум Неделков и Янислав Янчев.

Министърът подчерта, че ръководството на МЗХ работи за създаването на условия за повишаване на конкурентоспособността и пазарната реализация на българската продукция. Той акцентира и върху значението на кооперирането между производителите като важен инструмент за укрепване на позициите им на пазара. По думите му обединяването на производителите създава предпоставки за по-добър достъп до пазари, по-ефективна организация на дейността и по-висока добавена стойност за стопанствата.

Представителите на сектор „Плодове и зеленчуци“ информираха за хода на изкупната кампания и споделиха своите наблюдения относно пазарната ситуация през настоящия сезон.

Сред основните теми на дискусията бяха нарастващите разходи за производство, свързани с цените на горивата, торовете и препаратите за растителна защита, които продължават да оказват сериозен натиск върху производителите. Браншовите организации поставиха и въпроса за недостига на работна ръка в сектора. В тази връзка беше обсъдено създаването на механизъм за осигуряване на земеделски сезонни работници, който да подпомогне стопанствата по време на кампания.

В заключение министър Абровски увери представителите на сектора, че Министерството на земеделието и храните ще продължи търси устойчиви решения на поставените проблеми.