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Министър Абровски: Целта ми е земеделските производители да получават доходите си от пазара и да бъдат минимално зависими от ликвидна подкрепа

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Това каза министърът на земеделието и храните по време на среща с представители на сектор „Плодове и зеленчуци“

“Целта ми е земеделските производители да получават доходите си от пазара и да бъдат минимално зависими от  ликвидна подкрепа.” Това каза министърът на земеделието и храните Пламен Абровски по време на среща с представители на сектор „Плодове и зеленчуци“. В нея участие взеха и заместник-министрите проф. Крум Неделков и Янислав Янчев.

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Това каза министърът на земеделието и храните по време на среща с представители на сектор „Плодове и зеленчуци“Представителите на сектор „Плодове и зеленчуци“ информираха за хода на изкупната кампания и споделиха своите наблюдения относно пазарната ситуация през настоящия сезон.

Министърът подчерта, че ръководството на МЗХ работи за създаването на условия за повишаване на конкурентоспособността и пазарната реализация на българската продукция. Той акцентира и върху значението на кооперирането между производителите като важен инструмент за укрепване на позициите им на пазара. По думите му обединяването на производителите създава предпоставки за по-добър достъп до пазари, по-ефективна организация на дейността и по-висока добавена стойност за стопанствата.

Представителите на сектор „Плодове и зеленчуци“ информираха за хода на изкупната кампания и споделиха своите наблюдения относно пазарната ситуация през настоящия сезон.

Сред основните теми на дискусията бяха нарастващите разходи за производство, свързани с цените на горивата, торовете и препаратите за растителна защита, които продължават да оказват сериозен натиск върху производителите. Браншовите организации поставиха и въпроса за недостига на работна ръка в сектора. В тази връзка беше обсъдено създаването на механизъм за осигуряване на земеделски сезонни работници, който да подпомогне стопанствата по време на кампания.

В заключение министър Абровски увери представителите на сектора, че Министерството на земеделието и храните ще продължи търси устойчиви решения на поставените проблеми.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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