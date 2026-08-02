Лозарски календар за август: Приключват кършенето и колтученето, започва беритбата

През месеца лозарите трябва да проредят внимателно старите листа, да следят за болести и да прибират гроздето само в подходящи условия

Август е ключов месец за лозята, когато приключват някои от основните зелени операции и започва подготовката за прибирането на реколтата. През този период завършват кършенето и колтученето на лозите, а след прошарването на гроздето се пристъпва към внимателно прореждане на старите листа в основата на леторастите.

Премахването на част от листната маса има за цел да осигури по-добро проветряване на гроздовете, да подпомогне тяхното оцветяване и да намали риска от развитие на сиво гниене. Операцията трябва да се извършва внимателно, като не се допуска пълно оголване на гроздовете, които до този момент са били засенчени. Прекомерното премахване на листа може да наруши баланса на лозата и да се отрази на качеството на реколтата.

При необходимост лозите се поливат, но това трябва да стане не по-късно от средата на август или до началото на зазряването на гроздето. В по-късните фази излишната влага може да създаде предпоставки за напукване на зърната и развитие на болести.

Започва узряването на ранните сортове

През август започва узряването на ранните сортове грозде, а към края на месеца се очаква и началото на беритбата при средно ранните сортове. Гроздето се прибира, когато достигне характерните за сорта признаци – специфично оцветяване на ципата, добър външен вид, приятен вкус и типичен аромат. Гроздоберът трябва да се извършва в сухо време след вдигане на росата. Ако са преминали валежи, е необходимо да се изчака пълното изпаряване на водните капки от листата и зърната. В горещите августовски дни е препоръчително беритбата да се провежда сутрин и привечер, когато температурите са по-ниски. Така по-добре се запазват качествата на гроздето до последващата му преработка или реализация. След прибирането гроздето се почиства от загнили, повредени и дребни зърна. При тази дейност трябва да се внимава да не се отстранява восъчният налеп по ципата, който има защитна функция и е важен показател за свежестта на плодовете.

Грижи за младите лозя

Особено внимание през август изискват новозасадените лози. Те трябва да се поливат редовно, а почвата около тях да се обработва, за да се поддържа добра въздухо- и водопропускливост. През втората половина на месеца се извършва второто почистване на росните коренчета при младите растения. След тази операция почвените купчини около лозите вече не се възстановяват. До края на август, в зависимост от валежите и условията на годината, младите лози се пръскат срещу мана с бордолезов разтвор. Редовното наблюдение на насажденията остава важно за навременното откриване на признаци на заболявания.

Августовските грижи в лозето са последният важен етап преди масовия гроздобер. Правилното управление на листната маса, навременната защита и внимателното прибиране на реколтата са сред факторите, които определят качеството на произведеното грозде.