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Делфинариум Варна посреща туристите по четири пъти на ден през лятото

АктуалноАкцентиТуризъм
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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За варненци и гостите на морската столица Делфинариумът е предпочитано място за семейни посещения през летните месеци

„Делфинариум Варна“ продължава да бъде сред най-посещаваните места по Българското Черноморие и през това лято предлага по четири дневни срещи с делфините за своите гости. Те са в 10:30 ч., 12:00 ч., 15:30 ч. и 17:00 ч., като дават възможност на туристите да изберат най-удобния час.

За варненци и гостите на морската столица Делфинариумът е предпочитано място за семейни посещения през летните месеци. Той предлага интересни преживявания за деца и възрастни, а срещата с делфините остава един от най-запомнящите се моменти за малките посетители по време на ваканцията.

Гостите могат да наблюдават уменията на делфините Доли, Йоана, Бимбо, Кимбо и Флипър. Те демонстрират впечатляващи скокове, акробатични елементи и различни упражнения във водата. Сред акцентите е и спасителна акция, при която делфините показват как могат да окажат помощ на човек във водна среда.

Посетителите ще видят още музикални изпълнения, танцови елементи и интерактивни занимания с публиката, включително игра с топка, която традиционно предизвиква голям интерес сред децата.

Всяка година хиляди български и чуждестранни туристи посещават делфинариума, който е сред емблематичните места във Варна. През настоящия летен сезон се очаква значителен брой гости от Германия, Великобритания, Румъния, Полша, Чехия, Украйна, Австрия, Нидерландия и Белгия, както и много български туристи, избрали за своята почивка Варна и Северното Черноморие.

След посещението гостите могат да се насладят и на сладкарницата на делфинариума, където се предлагат разнообразни десерти, сладкиши и торти. По този начин ваканцията се превръща в приятно семейно изживяване, което съчетава забавление, емоции и възможност за отдих край морето.

Можете да закупите своя онлайн билет тук: https://dolphinariumvarna.bg или на касата в деня на представлението.

 

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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