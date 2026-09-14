Определени са ставките по екосхемата за поддържане и подобряване на биологичното разнообразие и екологичната инфраструктура за 2025 г. Със заповед на министъра на земеделието и храните Пламен Абровски, размерът на плащането на хектар за обработваеми земи за площи и дейности над изискваните по стандарт за добро земеделско и екологично състояние 8 (ДЗЕС 8) е 617,00 евро, за трайни насаждения- 1 051,36 евро на хектар, а за постоянно затревени площи-244 евро на хектар.

Ставката за земя, оставена под угар, е 50 евро на хектар, за създаване на нови буферни ивици, разположени в обработваеми земи-451,51 евро на хектар. За съхранение на земеделски площи в райони с ограничения за опазване на определени типове природни местообитания и местообитания на видове от значение за Общността, размерът на плащането е 98,68 евро на хектар.

Със заповедта може да се запознаете тук.