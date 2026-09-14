Въглеродно земеделие
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Определени са ставките по екосхемата за поддържане и подобряване на биологичното разнообразие и екологичната инфраструктура за 2025 г.

АктуалноАкцентиМинистерство на земеделието,...
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Определени са ставките по екосхемата за поддържане и подобряване на биологичното разнообразие и екологичната инфраструктура за 2025 г. Със заповед на министъра на земеделието и храните Пламен Абровски, размерът на плащането на хектар за обработваеми земи за площи и дейности над изискваните по стандарт за добро земеделско и екологично състояние 8 (ДЗЕС 8) е 617,00 евро, за трайни насаждения- 1 051,36 евро на хектар, а за постоянно затревени площи-244 евро на хектар.

Ставката за земя, оставена под угар, е 50 евро на хектар, за създаване на нови буферни ивици, разположени в обработваеми земи-451,51 евро на хектар. За съхранение на земеделски площи в райони с ограничения за опазване на определени типове природни местообитания и местообитания на видове от значение за Общността, размерът на плащането е 98,68 евро на хектар.

Със заповедта може да се запознаете тук.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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