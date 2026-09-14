БАБХ иззе 284 кг млечни продукти на ГКПП „Капитан Андреево“

Контролът на Агенцията на граничните пунктове е постоянен и защитава потребителите, като не допуска несъответстващи и потенциално опасни храни и фуражи на територията на Европейския съюз

Инспектори от дирекция „Граничен контрол“ на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) иззеха 284 кг млечни продукти на ГКПП „Капитан Андреево“. Проверката е извършена съвместно със служители на Агенция „Митници“.

При проверка на два леки автомобила с хасковска регистрация на вход в страната контролните органи са установили съответно 153 кг и 131 кг млечни продукти – сирене, кашкавал, айрян, йогурт. Стоките са иззети и предстои да бъдат унищожени.

Контролът на Агенцията на граничните пунктове е постоянен и защитава потребителите, като не допуска несъответстващи и потенциално опасни храни и фуражи на територията на Европейския съюз.