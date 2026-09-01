Одобрени са заявителите по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ за учебната 2026/2027 година

Доставките на продукти по схемите се извършват през учебната година в периода от 15 септември до 31 юли

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) одобри 91 заявители по схема „Училищен плод“ и 89 заявители по схема „Училищно мляко“. В обхвата на схемите участват 3828 учебни заведения с 464 259 деца, попадащи в целевата група.

Списъкът на одобрените заявители по схемите “Училищен плод” и “Училищно мляко” е качен на сайта на ДФЗ в раздел “Схеми и мерки за подпомагане“, секция „Училищни схеми“.

Припомняме, че доставките на продукти по схемите се извършват през учебната година в периода от 15 септември до 31 юли. Продуктите по схемите се предоставят на деца и ученици, посещаващи редовно учебни заведения:

– от I до подготвителна група включително, в детските градини;

– децата от подготвителна група и учениците от І до IV клас, включително в училищата;

– децата от подготвителна група и учениците от І до IV клас, включително в центровете за специална образователна подкрепа.

По схема „Училищен плод“ се предоставят само пресни плодове и зеленчуци, конвенционално или биологично произведени, включени в списъка по приложение № 1а от Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения. Предоставят се най-малко 4 различни вида плодове и/или зеленчуци месечно.

По схема “Училищно мляко” се разпределят мляко и млечни продукти, включени в списъка по приложение № 3 от Наредбата. По схемата се разпределят най-малко 3 различни вида продукти месечно.