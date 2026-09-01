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Одобрени са заявителите по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ за учебната 2026/2027 година

АктуалноАкцентиДържавен Фонд Земеделие
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Доставките на продукти по схемите се извършват през учебната година в периода от 15 септември до 31 юли

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) одобри 91 заявители по схема „Училищен плод“ и 89 заявители по схема „Училищно мляко“. В обхвата на схемите участват 3828 учебни заведения с 464 259 деца, попадащи в целевата група.
Списъкът на одобрените заявители по схемите “Училищен плод” и “Училищно мляко” е качен на сайта на ДФЗ в раздел “Схеми и мерки за подпомагане“, секция „Училищни схеми“.

Припомняме, че доставките на продукти по схемите се извършват през учебната година в периода от 15 септември до 31 юли. Продуктите по схемите се предоставят на деца и ученици, посещаващи редовно учебни заведения:
– от I до подготвителна група включително, в детските градини;
– децата от подготвителна група и учениците от І до IV клас, включително в училищата;
– децата от подготвителна група и учениците от І до IV клас, включително в центровете за специална образователна подкрепа.

По схема „Училищен плод“ се предоставят само пресни плодове и зеленчуци, конвенционално или биологично произведени, включени в списъка по приложение № 1а от Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения. Предоставят се най-малко 4 различни вида плодове и/или зеленчуци месечно.

По схема “Училищно мляко” се разпределят мляко и млечни продукти, включени в списъка по приложение № 3 от Наредбата. По схемата се разпределят най-малко 3 различни вида продукти месечно.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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