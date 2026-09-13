Красив жив плет на ниска цена: Размножете чемшира сами

С полуузрели резници и няколко лесни грижи можете да си осигурите здрав посадъчен материал за нови декоративни насаждения

Ако искате да разширите живия си плет или да засадите нови декоративни растения, не е необходимо да купувате скъп посадъчен материал. Краят на лятото и началото на есента са най-подходящият период за размножаване на чемшира чрез резници. Методът е лесен, достъпен и позволява от едно добре развито растение да получите десетки нови.

Изберете здрави и добре развити леторасти

За размножаване се използват полуузрели клонки, които вече са започнали да вдървесиняват, но все още са достатъчно гъвкави. Най-подходящи са леторасти с дължина около 10–15 см. Те се отрязват с чиста и остра ножица, а долните листа се премахват, за да не попаднат в почвата. Добре е резниците да се вземат от здрави растения без признаци на болести или нападение от вредители.

Подгответе подходяща почвена смес

Чемширът се вкоренява най-добре в лек и добре дрениран субстрат. Подходяща е смес от торф и едър речен пясък или перлит, която задържа необходимата влага, без да преовлажнява корените.

При желание основата на резниците може да се потопи във вкоренител, който ускорява образуването на нови корени.

Създайте подходящ микроклимат

След засаждането почвата се полива внимателно, а съдът се покрива с прозрачно фолио или пластмасов капак. Така се поддържа висока въздушна влажност, която подпомага прихващането на резниците. Важно е покритието редовно да се повдига за проветряване, за да се предотврати развитието на плесени и гъбни заболявания.

Кога се появяват корените

При подходящи условия чемширът започва да образува корени след няколко седмици. До настъпването на зимата младите растения обикновено успяват да се вкоренят добре. През студените месеци е препоръчително да останат на защитено място, а през пролетта могат да бъдат засадени на постоянното си място в градината.

Защо си струва да размножавате чемшира сами

Размножаването чрез резници е един от най-икономичните начини за производство на нов посадъчен материал. Новите растения напълно запазват качествата на майчиното растение – компактна форма, гъста листна маса и добър растеж. Този метод е особено подходящ за собственици на дворове, които искат да оформят жив плет, декоративни бордюри или различни фигури от чемшир, без да правят големи разходи за нови растения. С малко търпение и правилни грижи само за един сезон можете значително да увеличите броя на чемширите в градината си.