Въглеродно земеделие
Консултантите говорят

Кръстосаните проверки за Кампания 2026 приключиха

АктуалноАкцентиДържавен Фонд Земеделие
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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В резултат на извършения контрол са установени 675 ха двойно декларирани площи, заявени от 1 064 бенефициери

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) уведомява кандидатите по интервенциите за директни плащания, че кръстосаните проверки на подадените заявления за Кампания 2026 приключиха. Проверени са площи в размер на 3 850 697 хектара, декларирани в заявленията на 61 326 кандидати. В резултат на извършения контрол са установени 675 ха двойно декларирани площи, заявени от 1 064 бенефициери.

Информация за установените застъпвания е публикувана в индивидуалния профил на всеки земеделски стопанин в Системата за електронни услуги (СЕУ) на ДФЗ. Данните са достъпни в раздел „Справки“, секция „Географски“ – „Двойно декларирани площи“.
Припомняме, че от Кампания 2019 не се налага земеделските стопани да се явяват в областните дирекции на Фонда и с документи да изясняват правото на ползване на установените двойно декларирани площи. При обработката им в ДФЗ се използват данните за регистрираното правно основание, предоставени от Министерството на земеделието и храните, които се отнасят за Кампания 2026.

В допълнение ДФЗ информира бенефициерите, че вече е възможно да оттеглят от подадените заявления за Кампания 2026 парцели или животни, както и интервенции към тях. Самото оттегляне става при спазване на разпоредбите на Наредба № 4 от 30 март 2023 г. за условията и реда за подаване на заявления по интервенции за подпомагане на площ и за животни.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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Кръстосаните проверки за Кампания 2026 приключиха

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