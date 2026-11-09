Нови областни съвети ще търсят решения за проблемите на фермерите в Бургас

Областните консултативни съвети дават възможност за диалог и конкретни решения в земеделието, заяви зам.-министърът на земеделието и храните Янислав Янчев

Областните консултативни съвети дават възможност за диалог и конкретни решения в земеделието. Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните Янислав Янчев по време на работна среща, на която беше учреден Областен консултативен съвет по овощарство и зеленчукопроизводство в Бургас. Той посочи, че именно в такъв вид формати част от поставените въпроси могат да получат бързо решение, а други изискват планиране и последователни действия.

В рамките на срещата беше представена и обсъдена концепцията за организация и дейност на консултативния съвет. Заместник-министър Янчев допълни, че новосъздадената структура ще даде възможност за обсъждане на специфичните за отделните региони проблеми, обмен на добри практики и оказване на експертна и институционална подкрепа на стопаните по въпроси, свързани с развитието на съответните сектори. Той подчерта, че е важно предложенията на земеделските производители да бъдат чути своевременно, за да може да се прецени кои от тях могат да бъдат реализирани в краткосрочен план и кои следва да бъдат заложени в бъдещи политики и мерки за подкрепа.

„Следващата година ще бъде ключова за определянето на рамката на новия План за партньорство до 2034 г., част от който ще обхваща и земеделието. Именно сега е моментът да съберем мненията и идеите на хората от сектора, за да бъдат взети предвид при формирането на бъдещата селскостопанска политика“, отбеляза заместник-министър Янчев.

По време на срещата бяха обсъдени актуални въпроси, свързани с борбата срещу неприятеля черна златка, възможностите за подобряване на достъпа до напояване, включително съкращаване на сроковете за узаконяване на сондажи за напояване на земеделски култури, механизмите за подпомагане на земеделските производители, реализацията на земеделската продукция, както и възможностите за райониране и целенасочено подпомагане на традиционни за отделните региони култури.

По-късно през деня, в Бургас, заместник-министър Янчев участва и в учредителна среща на Областен консултативен съвет по животновъдство. На нея бяха обсъдени въпроси, свързани с управлението и достъпа до пасища, възможностите за финансово подпомагане на сектора във връзка с последиците от продължителното засушаване, както и необходимостта от допълнителни мерки за подкрепа на животновъдите. Акцент беше поставен и върху недостига на работна ръка, проблемите с напояването и необходимостта от решаване на въпросите, свързани с неидентифицираните и безстопанствените животни.

В срещите участие взеха около 60 земеделски производители, както и директорът на Областна дирекция “Земеделие”-Бургас Лидия Станкова, експерти от общинските служби по земеделие, представители на регионалните структури на Изпълнителна агенция по горите, Българска агенция по безопасност на храните, “Напоителни системи” ЕАД и Басейнова дирекция.