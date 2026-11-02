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Земеделците получават 0,21 евро отстъпка от акциза за газьола

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Отстъпката е определена със заповед на министъра на земеделието и храните Пламен Абровски

Земеделските стопани ще получат отстъпка от 0,21 евро от стойността на акциза за литър закупен газьол, използван за механизирани дейности в първичното селскостопанско производство през 2025 г. Отстъпката е определена със заповед на министъра на земеделието и храните Пламен Абровски.

За 2026 г. годишният бюджет на схемата за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“ е до 51 129 188 евро. Предстои да бъдат изплатени над 46 млн. евро по схемата на близо 15 000 фермери. Останалата част от средствата ще бъдат предоставени в началото на 2027 година.

Със заповедта може да се запознаете ТУК.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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