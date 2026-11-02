Земеделците получават 0,21 евро отстъпка от акциза за газьола

Отстъпката е определена със заповед на министъра на земеделието и храните Пламен Абровски

Земеделските стопани ще получат отстъпка от 0,21 евро от стойността на акциза за литър закупен газьол, използван за механизирани дейности в първичното селскостопанско производство през 2025 г. Отстъпката е определена със заповед на министъра на земеделието и храните Пламен Абровски.

За 2026 г. годишният бюджет на схемата за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“ е до 51 129 188 евро. Предстои да бъдат изплатени над 46 млн. евро по схемата на близо 15 000 фермери. Останалата част от средствата ще бъдат предоставени в началото на 2027 година.

Със заповедта може да се запознаете ТУК.