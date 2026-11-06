Започна работа Националното звено за контрол на цените на храните

В МЗХ се проведе първото заседание на Националното координационно звено за наблюдение и контрол на веригата на доставки на хранителни стоки

В Министерството на земеделието и храните вчера се проведе първото заседание на Националното координационно звено за изготвяне на механизми за наблюдение и контрол на веригата на доставки на хранителни стоки на българския пазар. Звеното е създадено със заповед на министър-председателя на Република България Румен Радев.

Основната задача на Националното координационно звено е да идентифицира нелоялни търговски практики, които водят до необосновано повишаване на цените на хранителните стоки от първа необходимост, и да предлага мерки за ценообразуването по веригата на доставки при спазване на принципите на прозрачна и лоялна конкуренция. То ще координира усилията на компетентните институции за по-ефективно наблюдение на пазара и защита на интересите на потребителите.

Председател е министърът на земеделието и храните Пламен Абровски, а заместник-председател е министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев. В заседанието участваха заместник-министърът на земеделието и храните проф. д-р Крум Неделков, заместник-министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Красимир Якимов, изпълнителният директор на Националната агенция за приходите Борис Михайлов, заместник-изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните д-р Георги Чавдаров, председателят на Комисията за защита на потребителите Мая Манолова, Розалия Димитрова от Агенция „Митници“ и Елена Болтаджиева, член на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата.

По време на първото заседание министър Абровски акцентира върху необходимостта от продължаване на съвместните проверки и координираните действия на компетентните институции за засилен контрол върху веригата на доставки на хранителни стоки. „Темата за цените е приоритет за премиера и за цялото правителство. Важно е да запазим добрата координация между институциите, да продължим активния обмен на информация и да използваме ефективно правомощията си, за да гарантираме прозрачност при формирането на цените и защита на интересите на потребителите“, каза още земеделският министър.