МЗХ предлага нови изисквания за сиренето и кашкавала

Проектът предвижда по-ясно разграничаване на продуктите според състава и начина им на производство, както и въвеждането на нови наименования за определени категории млечни изделия

Министерството на земеделието и храните предлага промени в Наредбата за специфичните изисквания към млечните продукти, с които се прецизират условията за използване на наименованията „бяло саламурено сирене“ и „кашкавал“ съобщи Agri.bg.

Проектът предвижда по-ясно разграничаване на продуктите според състава и начина им на производство, както и въвеждането на нови наименования за определени категории млечни изделия. Предложенията са публикувани за обществено обсъждане, което ще продължи до 7 декември 2026 г.

По-високи изисквания за сухото вещество в сиренето

Една от основните промени засяга състава на бялото саламурено сирене. Предлага се минималното съдържание на сухо вещество да бъде повишено от 40% на 42%. Изискването за масленост в сухото вещество остава непроменено – минимум 40%. Така максималното водно съдържание на продуктите, които ще се продават като бяло саламурено сирене, ще бъде 58%.

Досегашното наименование „саламурено сирене с повишено водно съдържание“ се заменя с „саламурен млечен продукт“. За тази категория се предвижда да остане допустимо водно съдържание до 65%, при по-ниски минимални показатели за сухо вещество и масленост в сравнение с тези за бялото саламурено сирене.

Продуктите от чедаризирана сиренина ще имат друго наименование

Промени се предвиждат и в определението за кашкавал. Според проекта това наименование ще се използва за продукти, произведени от сурово, термизирано или термично обработено мляко чрез непрекъснат производствен процес. В производството няма да се допуска използването на замразена или друга чедаризирана сиренина от типа „калията“, както и на други млечни полуфабрикати. За изделията, произведени с използването на подобни суровини и полуфабрикати, се предлага ново наименование – „полутвърдо жълто сирене“. По този начин те ще могат да продължат да се предлагат на пазара, но няма да бъдат обозначавани като кашкавал.

Проверки на БАБХ са установили несъответствия

Мотивите към проекта включват и резултати от официалния контрол на Българската агенция по безопасност на храните през 2025 г. От общо 136 изследвани проби млечни продукти при осем са установени отклонения по физикохимични показатели, а при две е открито наличие на немлечни мазнини. При друга група проверки, свързани със съответствието на продуктите с технологичната документация, несъответствия са установени при 50 от общо 229 проби. Според Министерството на земеделието и храните резултатите показват необходимост от по-прецизни изисквания към състава и производството, така че информацията върху етикета да отразява действителните характеристики на продукта.

Промени в етикетирането и производството

Новите правила ще наложат промени в работата на част от млечните предприятия. Ще се наложи подмяна на етикети, актуализиране на технологичната документация и договорните спецификации, както и допълнително обучение на служителите. За някои производители може да се наложи промяна в рецептурите или в самия производствен процес.

В оценката на въздействието се посочва, че допълнителните разходи за бизнеса биха могли да се отразят и върху крайните цени на продуктите. На този етап обаче не може да бъде направена конкретна прогноза за евентуалното поскъпване. Проектът предвижда и ново изискване за търговското предлагане на продуктите от съответните категории. Те ще трябва да постъпват в магазините предварително опаковани от производителя, като опаковката не трябва да позволява отстраняване в търговския обект. Целта е потребителят да разполага с информацията за продукта, предоставена от производителя.

Предвиден е четиримесечен преходен период

За наличните количества, произведени и етикетирани преди влизането в сила на новите изисквания, е предвиден преходен период. Саламурените сирена с повишено водно съдържание и кашкавалите, които вече са пуснати на пазара, ще могат да се продават до изчерпване на наличностите, но за срок не по-дълъг от четири месеца след влизането в сила на постановлението. Самите промени ще започнат да се прилагат 14 дни след обнародването на постановлението в „Държавен вестник“.