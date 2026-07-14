Икономическият и социален съвет отправя препоръки за развитието на земеделието и индустрията

ИСС препоръчва в анализа си разработването на Национална стратегия за напояване 2028 – 2038 г. с ясна пътна карта и гарантирано многогодишно финансиране, по подобие на последователната държавна политика на Румъния

Икономическият и социален съвет (ИСС) прие три акта, с които отправя препоръки по ключови въпроси за развитието на земеделието, индустрията и здравеопазването в България, съобщиха от Съвета, цитиран от БТА. Членовете на Съвета одобриха анализа „Водната сигурност в земеделието – стратегически приоритет в условията на климатични промени“ и становищата „Реиндустриализация на България – предизвикателства и възможности“ и „Въвеждане на пациентската навигация като част от интегриран модел на здравна и социална подкрепа за пациенти с онкологични заболявания“.

ИСС препоръчва в анализа си разработването на Национална стратегия за напояване 2028 – 2038 г. с ясна пътна карта и гарантирано многогодишно финансиране, по подобие на последователната държавна политика на Румъния. Сред препоръките са и реформи в управлението на „Напоителни системи“ ЕАД и в Закона за водите с цел намаляване на административната тежест, по-ефективен контрол и по-бърз достъп на земеделските производители до водни ресурси.

Становището препоръчва и въвеждането на единно управление на водите, цифровизация на процедурите, изграждане на национална информационна система и мониторинг в реално време, както и насърчаване на водоспестяващи технологии и повторното използване на пречистени отпадъчни води за напояване.

Съветът поставя акцент и върху необходимостта България да използва по-ефективно собствените си водни ресурси, включително потенциала на р. Дунав и южните реки, да запази и възстанови мрежата от малки язовири и да не поема дългосрочни ангажименти за предоставяне на гарантирани водни количества от трансгранични реки към съседни държави.

Адаптирането на земеделието към климатичните промени изисква последователна държавна политика, координирани инвестиции и устойчиво управление на водните ресурси, така че България да гарантира дългосрочната си продоволствена сигурност и устойчивото развитие на земеделския сектор, посочват от ИСС.

През април от Министерството на земеделието и храните съобщиха, че „Напоителни системи“ ЕАД започва поливния сезон за 2026 г. и посочиха, че язовирите, стопанисвани от Дружеството на територията на страната, разполагат с достатъчен обем за безпроблемното протичане на сезона и към момента са запълнени на около 71 на сто. През миналия поливен сезон вода за напояване е доставена до 348 000 дка, като се очаква през тази година площите да се увеличат, посочиха тогава от ведомството.

В другото свое становище ИСС акцентира върху необходимостта България да премине към модел на икономика с по-висока добавена стойност чрез развитие на преработващата промишленост, кръговата икономика и производството на крайни продукти, което изисква последователна държавна политика с дългосрочен хоризонт, подкрепена от стабилна енергийна стратегия.

Успешната реиндустриализация на България е стратегическа предпоставка за повишаване на икономическия растеж, конкурентоспособността, заетостта и благосъстоянието на страната и следва да бъде съпътствана от целенасочени усилия за утвърждаване на националния имидж на България, посочват от ИСС и допълват, че това включва популяризиране на българската продукция под марката Made in Bulgaria, което ще подпомогне интегрирането на българските предприятия в международните вериги на стойността.

ИСС отбелязва, че процесите на декарбонизация и зеления преход трябва да се превърнат в реален фактор за повишаване на конкурентоспособността на индустрията, като същевременно се ограничат административните и финансовите тежести за бизнеса. Сред препоръките са още насърчаването на инвестиции в модернизацията на производството и стратегическата инфраструктура, както и реализирането на пилотни проекти в различни региони на страната. Те трябва да подпомогнат развитието на образованието, науката, транспорта, здравеопазването и обществените услуги и да послужат като основа за бъдеща национална стратегия.

Становището поставя акцент и върху развитието на кръговата икономика чрез стимули за преработка на отпадъци и използване на местни суровини, инвестиции във водна ефективност и устойчиво управление на водните ресурси, както и върху ключовата роля на отбранителната индустрия като двигател за технологична модернизация и развитие на свързаните индустриални сектори.

Цел на правителството е да превърне България в най-доброто място за стартиране и развитие на бизнес с висока добавена стойност в Европа, обяви през втората половина на юни министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев.

Становището на ИСС за пациентската навигация предлага изграждането на национална система от пациентски навигатори, които да подпомагат хората с рак да преминават по-лесно през диагностиката, лечението, проследяването и социалната адаптация.