Над 1 тон месни продукти от цех в Шуменско отива за унищожаване

За цялото количество от 1015,680 кг са издадени разпореждания за забрана и насочване за обезвреждане

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) спря дейността на нерегистриран обект за производство на месни продукти в област Шумен. При проверката са установени над един тон месни разфасовки, заготовки, сурово-сушени деликатеси и консерви без документи за произход, етикети и идентификационна маркировка. Действията са извършени от инспектори на Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – Шумен след поискано съдействие от Областната дирекция на МВР – Шумен.

На терена са установени три сгради, в които са обособени помещения за производство и съхранение на месни продукти, както и за отглеждане на животни. Производствените помещения са оборудвани с машини за мелене, смесване, пълнене и вакуумиране на месо, хладилна камера, сушилня за месни деликатеси, два автоклава и машина за затваряне на месни консерви. Хладилните съоръжения и сушилнята са били в работен режим.

От установените количества 540,900 кг са месни разфасовки, заготовки и сурово-сушени деликатеси, а 474,780 кг – месни консерви. Сред продуктите са суджуци, луканки, филета, осолено месо в марината и замразени заготовки от мляно месо, включително кюфтета.

За цялото количество от 1015,680 кг са издадени разпореждания за забрана и насочване за обезвреждане. Издадена е заповед за спиране на цялата дейност на обекта.

При проверката на същия терен инспектори от отдел „Здравеопазване на животните“ към ОДБХ – Шумен са установили и нерегистриран животновъден обект. В помещения на една от сградите се отглеждат пуйки, кокошки, гълъби, зайци и две говеда. Наложена е възбрана за движение на животните до получаване на резултатите от назначените изследвания.

На двамата собственици са връчени покани за съставяне на актове за административни нарушения.