Въглеродно земеделие
Консултантите говорят

Над 1 тон месни продукти от цех в Шуменско отива за унищожаване

АктуалноАкцентиХранителна индустрия
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
2 Минути

За цялото количество от 1015,680 кг са издадени разпореждания за забрана и насочване за обезвреждане

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) спря дейността на нерегистриран обект за производство на месни продукти в област Шумен. При проверката са установени над един тон месни разфасовки, заготовки, сурово-сушени деликатеси и консерви без документи за произход, етикети и идентификационна маркировка. Действията са извършени от инспектори на Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – Шумен след поискано съдействие от Областната дирекция на МВР – Шумен.

На терена са установени три сгради, в които са обособени помещения за производство и съхранение на месни продукти, както и за отглеждане на животни. Производствените помещения са оборудвани с машини за мелене, смесване, пълнене и вакуумиране на месо, хладилна камера, сушилня за месни деликатеси, два автоклава и машина за затваряне на месни консерви. Хладилните съоръжения и сушилнята са били в работен режим.

От установените количества 540,900 кг са месни разфасовки, заготовки и сурово-сушени деликатеси, а 474,780 кг – месни консерви. Сред продуктите са суджуци, луканки, филета, осолено месо в марината и замразени заготовки от мляно месо, включително кюфтета.

За цялото количество от 1015,680 кг са издадени разпореждания за забрана и насочване за обезвреждане. Издадена е заповед за спиране на цялата дейност на обекта.

При проверката на същия терен инспектори от отдел „Здравеопазване на животните“ към ОДБХ – Шумен са установили и нерегистриран животновъден обект. В помещения на една от сградите се отглеждат пуйки, кокошки, гълъби, зайци и две говеда. Наложена е възбрана за движение на животните до получаване на резултатите от назначените изследвания.

На двамата собственици са връчени покани за съставяне на актове за административни нарушения.

СВЪРЗАНИ НОВИНИ
БАБХ спря над 130 тона леща с изтекъл срок на годност
БАБХ затвори магазин в Пазарджик заради лоша хигиена
Над 21 тона ябълки със забранен пестицид спрени от БАБХ
БАБХ иззе над 800 кг овча лой на ГКПП „Капитан Андреево“
ЕТИКЕТИ:
Avatar photo
Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

АктуалноАкцентиМинистерство на земеделието,...
Приемът по кризисната мярка ще стартира на 10 ноември
АктуалноАкцентиХранителна индустрия
Над 1 тон месни продукти от цех в Шуменско отива за унищожаване
АктуалноАкценти
EuroTier 2026 поставя ефективността на храненето във фокуса на иновациите
АктуалноАкцентиБизнес & Индустрия
България е сред страните с най-скъпо прясно мляко в Европа
АктуалноАкцентиСъбития
От овцефермата до джелатото: „Багри“ и „Тера Дивайн“ на ИНТЕРФУД & ДРИНК...

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама