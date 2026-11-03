EuroTier 2026 поставя ефективността на храненето във фокуса на иновациите

Българската фуражна индустрия ще се представи в Хановер с национален павилион и възможности за нови международни партньорства

Каква е стойността на една иновация, ако тя не води до по-добър производствен резултат? Този въпрос ще бъде особено важен за фуражната индустрия на предстоящото EuroTier 2026. От 10 до 13 ноември в Хановер производители, животновъди и експерти ще могат да обсъдят как съвременните решения в храненето и управлението на фермите се превръщат в по-ефективно използване на ресурсите.

В този професионален разговор ще се включат и членове на Съюза на производителите на комбинирани фуражи (СПКФ). След участието през 2024 г. Съюзът отново организира български национален павилион с подкрепата на Министерството на земеделието и храните. Общото представяне ще даде възможност на компаниите да покажат своите продукти и експертиза и да обсъдят конкретни възможности за сътрудничество с международни партньори.

По-добро усвояване на хранителните вещества

За производителя на фуражи и за животновъда ефективността има общо практическо измерение — доколко хранителните вещества в дажбата се превръщат в продукция. Затова разговорът за конкурентоспособността включва както стойността на суровините, така и усвояемостта, точността на храненето и ограничаването на загубите. Именно връзката между тези показатели прави фуражната индустрия важен партньор при подобряването на резултатите във фермата.

Сред вече обявените златни отличия на Innovation Award EuroTier 2026 е PerformaNat CatiBovin — фуражна добавка за млечни крави. Според описанието на DLG разработката използва фитогенни активни съставки за подобряване на усвояването на азота и калция, с потенциал за намаляване на загубите на хранителни вещества и амонячните емисии. Примерът показва как изследванията в областта на храненето могат да бъдат приложени в продукт, насочен към конкретен производствен проблем.

За българските специалисти подобни разработки са повод за професионален разговор за условията на приложение, доказателствата за ефективност и икономическия резултат. При избора на решение значение имат съставът на дажбата, производствената система и възможността резултатът да бъде проследен в реална ферма.

Данни в подкрепа на решенията

Под мотото „Intelligence in Animal Farming“ EuroTier 2026 ще представи възможностите на автоматизацията, цифровите технологии и изкуствения интелект в животновъдството. За храненето на животните стойността на тези инструменти е в по-точната информация, върху която могат да стъпят решенията за управление.

Показателен пример сред златните отличия е SmartCalving, разработен от Lock SmartSolutions съвместно със smaXtec. Системата свързва наблюдението на животните с данни за микроклимата и управлението на оборудването в зоната за отелване. При установяване на предстоящо раждане тя може автоматично да задейства предварително определени действия. Такива решения показват посоката към по-добра връзка между информацията за животното и ежедневната работа във фермата.

За фуражния сектор това открива поле за по-тясно сътрудничество между специалистите по хранене, ветеринарните лекари и доставчиците на технологии. По-пълната картина на производството може да подпомогне оценката на хранителните програми и по-ранното установяване на отклонения.

Българският павилион като място за професионален диалог

Участието на национален павилион създава възможност българските компании да бъдат едновременно доставчици на решения и активни участници в обмена на знания. Срещите в Хановер могат да помогнат за установяване на контакти с дистрибутори и клиенти, за сравнение на продуктови подходи и за обсъждане на изискванията на различни пазари.

За СПКФ това е възможност да представи фуражната индустрия като сектор с експертен принос към развитието на животновъдството. Международното присъствие позволява на членовете на Съюза да покажат своите възможности и да потърсят партньорства, съобразени с конкретните им продукти и цели.

От 10 до 13 ноември българският национален павилион ще посреща представители на бизнеса и професионалната общност в зала 20, щанд C44. СПКФ кани настоящи и бъдещи партньори на среща с участващите компании и на разговор за решенията, които могат да подобрят храненето и производствените резултати.