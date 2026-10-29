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Над 21 тона ябълки със забранен пестицид спрени от БАБХ

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) не допусна до пазара на Европейския съюз пратка от 21 089 кг ябълки от Република Северна Македония

При лабораторно изследване е установено наличие на пестицид, забранен за употреба в ЕС. Пратката ще бъде върната в страната на произход.

Несъответствието е установено в рамките на засиления контрол на БАБХ върху пресните плодове и зеленчуци, предназначени за българския пазар. Проверките продължават с цел недопускане на храни, които не отговарят на изискванията за безопасност.

При съмнения за нарушения гражданите могат да подадат сигнал на горещия телефон на БАБХ: 0700 12 299.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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