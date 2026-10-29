Над 21 тона ябълки със забранен пестицид спрени от БАБХ

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) не допусна до пазара на Европейския съюз пратка от 21 089 кг ябълки от Република Северна Македония

При лабораторно изследване е установено наличие на пестицид, забранен за употреба в ЕС. Пратката ще бъде върната в страната на произход.

Несъответствието е установено в рамките на засиления контрол на БАБХ върху пресните плодове и зеленчуци, предназначени за българския пазар. Проверките продължават с цел недопускане на храни, които не отговарят на изискванията за безопасност.

При съмнения за нарушения гражданите могат да подадат сигнал на горещия телефон на БАБХ: 0700 12 299.