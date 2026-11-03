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Приемът по кризисната мярка ще стартира на 10 ноември

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Това съобщиха зам.-министрите на земеделието и храните Янислав Янчев и проф. д-р Крум Неделков на среща с животновъди от област Благоевград

Приемът на заявления по интервенцията II.И.3 „Плащания за земеделски стопани при кризи“ от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023–2027 г. ще стартира на 10 ноември. Средствата по нея ще бъдат изплатени до края на 2026 г. Това съобщиха заместник-министрите на земеделието и храните Янислав Янчев и проф. д-р Крум Неделков на среща с животновъди от област Благоевград.

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Това съобщиха зам.-министрите на земеделието и храните Янислав Янчев и проф. д-р Крум Неделков на среща с животновъди от област БлагоевградПо време на срещата заместник-министрите Янчев и проф. Неделков коментираха и възможностите за допълнително подпомагане на животновъдите, които не са допустими по кризисната мярка. Те уточниха, че сред обсъжданите варианти е прехвърляне на остатъчни средства от млечното към месодайното направление по обвързаната подкрепа, предвид различията в развитието на двата сектора и наличието на потенциален остатъчен ресурс.

В рамките на дискусията бе обсъден териториалният обхват на прилагане на кризисната мярка. Заместник-министър Янчев разясни, че съгласно европейските регламенти допустимостта се определя въз основа на официални данни за производството през 2025 г., съпоставени с тези за предходните пет години. Той подчерта, че подкрепата компенсира доказана загуба на продукция, а не общи производствени разходи, като включването на допълнителни области след общественото обсъждане е довело до корекция в прогнозните индивидуални ставки. Заместник-министърът каза още, че данните се базират на актуалната информация, предоставена от земеделските стопани в рамките на проучванията на отдел „Агростатистика“ към МЗХ.

По време на срещата заместник-министрите Янчев и проф. Неделков коментираха и възможностите за допълнително подпомагане на животновъдите, които не са допустими по кризисната мярка. Те уточниха, че сред обсъжданите варианти е прехвърляне на остатъчни средства от млечното към месодайното направление по обвързаната подкрепа, предвид различията в развитието на двата сектора и наличието на потенциален остатъчен ресурс.

Заместник-министър проф. Крум Неделков съобщи, че се разглеждат и възможности за използване на остатъчни средства по помощта de minimis. По предварителни разчети се обсъжда наличният свободен ресурс да бъде насочен към месодайното и млечното говедовъдство, както и към овцевъдството в областите, които не попадат в обхвата на кризисната мярка.

Проф. Неделков информира още, че приемът по т.нар. иранска помощ ще започне на 5 ноември, като кандидатстването ще бъде облекчено и ще се извършва само с едно заявление, без необходимост от допълнителни придружаващи документи.

По време на срещата бе обсъдена възможността за компенсиране на животновъдите за щети от вълци и чакали. Заместник-министрите обясниха, че чрез Стратегическия план ще се приложи механизъм за подпомагане, който се очаква да заработи от следващата година. Предвижда се и участие на компетентни институции при установяването на щетите, за да се улесни процедурата за стопаните.

Във връзка с финансовата подкрепа за сектора проф. Неделков и Янислав Янчев увериха представителите на бранша, че се предвижда плащанията по индикативния график на Държавен фонд „Земеделие“ да бъдат извършени до 20 декември.

 

В заключение представителите на ръководния екип на МЗХ подчертаха, че ще продължат диалога с животновъдния сектор и ще търсят възможности за подкрепа в рамките на европейските и националните правила. Те акцентираха и върху ролята на създадените областни консултативни съвети, чиято цел е да осигурят пряк контакт с фермерите и възможност за обсъждане на развитието на сектора.

В срещата участие взеха близо 20 представители на сектор „Животновъдство“ от различни общини в област Благоевград.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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