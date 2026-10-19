Българските породи коне отбелязват 75 години история и селекция

Международна конференция в София събра експерти от шест държави, а над 60 коне бяха представени в Южния парк

75 години от съхраняването и развитието на българските породи Източнобългарски кон, Дунавски кон и Плевенски кон бяха отбелязани с международна конференция в София. Форумът събра експерти и представители на коневъдния сектор от България, Унгария, Хърватия, Словакия, Сърбия и Румъния, които обмениха опит и добри практики в опазването и селекцията на традиционните породи.

При откриването заместник-министърът на земеделието и храните Янислав Янчев подчерта значението на съхраняването и развитието на генетичните ресурси в коневъдството. Той изтъкна, че запазването на породите Източнобългарски, Дунавския и Плевенски кон вече 75 години, е плод на сериозен труд и усилия от страна на поколения български коневъди и научни работници.

Заместник-министър Янчев поздрави организаторите от Националната асоциация по коневъдство (НАК). „Надявам се с усилията, които занапред ще положим в Министерството на земеделието и храните, не само по линия на Държавния конезавод „Кабиюк“, но и чрез подкрепа за асоциациите и хората, които отглеждат тези три породи, коневъдството в България да върви все по-напред“, посочи той.

Във форума се включиха специалисти от Унгария, Хърватия, Словакия, Сърбия и Румъния, които представиха опит и добри практики в селекцията и опазването на традиционните породи коне. Празничната програма по повод годишнината продължи със събитие на открито в Южния парк в София. На голямата поляна посетителите имаха възможност да видят над 60 коне, представящи българската селекция и постиженията в коневъдството. За гостите бяха организирани разнообразни занимания и демонстрации, сред които езда на понита за най-малките, разходки с файтон и специален фото кът с конна тематика. Представени бяха също храни за коне, оборудване за конюшни и конна амуниция.

Инициативата беше организирана от Националната асоциация по коневъдство с подкрепата на Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие“, със съдействието на Столична община.