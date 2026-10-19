Фестивалът на ореха показа, че селските райони са живи

Районът на село Горно Дряново е сред водещите в България с едни от най-големите орехови масиви, простиращи се на над 2 500 декара

Развитието на земеделието е неразривно свързано със съхраняването на местния поминък и жизнеността на селските райони. Това заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски при откриването на XI-ия Национален Фестивал на ореха, който се проведе през уикенда в село Голямо Дряново, община Казанлък. Той изтъкна, че именно подобни събития показват, че селските ни райони са живи и че в тях работят активни производители и занаятчии.

Министър Абровски подчерта, че развитието на българското земеделие е неразривно свързано със съхраняването на традиционния поминък и поддържането на жизнеността в малките населени места. Земеделският министър бе категоричен, че приоритет на Министерството е да създаде условия, в които родната продукция да бъде конкурентоспособна, а стопаните да имат сигурност и справедливи пазарни условия.

Районът на село Горно Дряново е сред водещите в България с едни от най-големите орехови масиви, простиращи се на над 2 500 декара. По данни на МЗХ за 2025 г., общите площи с орехи в страната са близо 13 хил. хектара.

Фестивалът и тази година събра десетки местни производители и занаятчии, които представиха орехи, лешници, бадеми, пчелни и етерично-маслени продукти. В рамките на събитието бе демонстрирана и високотехнологична специализирана техника за сектора, включително иновативна машина за сортиране с изкуствен интелект и съвременни агрегати за събиране и обработка на ядки.