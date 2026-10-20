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БАБХ, КЗП и НАП проверяват складовете на големите вериги

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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БАБХ ще извършва комплексни проверки, като ще проверява както произхода на храните, така и проследимостта на продуктите, тяхната безопасност и съответствието им с изискванията за качество, както и условията на съхранение

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), Комисията за защита на потребителите (КЗП) и Националната агенция за приходите (НАП) започват съвместни проверки в складовете на големите търговски вериги в цялата страна.

БАБХ ще извършва комплексни проверки, като ще проверява както произхода на храните, така и проследимостта на продуктите, тяхната безопасност и съответствието им с изискванията за качество, както и условията на съхранение. Инспекторите ще извършват документални проверки, ще бъдат вземани и проби за лабораторно изпитване.

КЗП и НАП ще осъществяват контрол в рамките на своите правомощия.

Инспекторите на КЗП ще проверяват за нелоялни търговски практики, невярна и заблуждаваща информация за произхода, характеристиките и цените на стоките, както и за необосновано повишаване на цените.

НАП ще извършва проверки, съгласно данъчното и осигурителното законодателство, както и ще следи за предварителното деклариране на стоките с висок фискален риск (СВФР), като сравнява декларираното с наличностите в складовете, съответните документи, дали стоките действително са получени в складовете на дружествата и как се движат по веригата на доставки до крайния получател.

Проверките са част от съвместните действия на трите институции за защита на потребителите и гарантиране на коректността и безопасността при предлагането на стоки на пазара.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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