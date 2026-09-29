Стартира прием по интервенцията за съветнически услуги от Стратегическия план с бюджет от 7 млн. евро

Приемът ще осигури възможност и за изготвяне на безплатни проекти за млади фермери от страна на съветническите организации във връзка с предстоящия прием по интервенция II.Д.1 „Стартова помощ за установяване на млади земеделски стопани в селското стопанство“ от СПРЗСР 2023-2027 г.

Стартира прием на заявления за подпомагане по интервенция II.И.1 „Консултантски услуги и повишаване на консултантския капацитет“ от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони (СПРЗСР) 2023-2027 г. Той е насочен към предоставяне на съветнически пакети за фермери и горски стопани. Приемът ще продължи до 30 ноември 2026 г. и е достъпен както за публични, така и за частни съветнически организации и индивидуални съветници. Бюджетът по процедурата е в размер на 7 млн. евро.

Целта е земеделските и горските стопани в страната да получат безплатни съвети, чрез които да придобият знания и умения за подобряване на икономическите и екологичните показатели на стопанствата си. Това ще им помогне да се адаптират по-успешно към изменението на климата, както и да въвеждат иновативни технологии и решения с икономически, екологичен или социален ефект.

Приемът ще осигури възможност и за изготвяне на безплатни проекти за млади фермери от страна на съветническите организации във връзка с предстоящия прием по интервенция II.Д.1 „Стартова помощ за установяване на млади земеделски стопани в селското стопанство“ от СПРЗСР 2023-2027 г.

Кандидатите по процедурата могат да искат разяснения относно условията за кандидатстване в срок до 19 октомври чрез СЕУ или чрез електронно съобщение на адрес: [email protected]. Пълният пакет с документи по отворената процедура може да откриете тук.