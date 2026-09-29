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ОДБХ – Плевен установи близо 16 тона храни и над 6 200 литра напитки, неотговарящи на изискванията

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Над 14 тона храни и 4 200 литра напитки без задължителна информация на български език са поставени под възбрана, а над 1,6 тона храни и 2 000 литра напитки с изтекъл срок на годност са насочени за унищожаване

Близо 16 тона храни и над 6 200 литра напитки, неотговарящи на нормативните изисквания, установиха инспектори от Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – Плевен при проверка на склад за търговия на едро с храни в града. Проверката е извършена съвместно със служители на ОДМВР – Плевен след постъпил сигнал.

В хода на проверката са установени 14 396,744 кг храни от неживотински произход и 4 219,430 литра напитки без задължителната информация на български език. За посочените количества към момента на извършване на контрола не са представени документи за произход и безопасност, поради което стоките са поставени под възбрана.

Констатирани са още 1 609,174 кг храни от неживотински произход и 2 068,032 литра напитки с изтекъл срок на годност, опаковани в потребителски опаковки. Издадено е разпореждане за насочване за унищожаване. Сред установените храни са шоколадови десерти, желирани и дъвчащи бонбони, дъвки, кафе, близалки, крекери, доматено пюре, блатове за торти и други.

В обекта са констатирани и несъответствия, свързани с хигиенните изисквания и условията за съхранение на храните. Част от пакетираните храни и бутилираните напитки са съхранявани в открити навеси при условия, създаващи предпоставки за замърсяване и достъп на вредители. За констатираните нарушения предстои издаване на предписание и съставяне на акт за установяване на административно нарушение. Действията по случая продължават.

Установено е, че собственикът стопанисва и втори обект, до който не е осигурен достъп на инспекторите за осъществяване на проверка. Обектът е запечатан от ОДБХ – Плевен до извършване на необходимите действия.

Контролът на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) за спазване на изискванията за безопасност на храните продължава в цялата страна. При съмнение за нередност гражданите могат да подадат сигнал на горещия телефон 0700 122 99 или чрез онлайн формата за контакт на официалния сайт на Агенцията.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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