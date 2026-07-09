Изложението „Нашето родно“ събира фермери и производители в Кърджали

Фермерското изложение ще се проведе на 10 и 11 юли в парка до пазара, като част от националната кампания за популяризиране на българските продукти

Националната поредица от фермерски изложения „Нашето родно“ 2026 продължава с гостуване в Кърджали. В рамките на два дни жителите и гостите на града ще имат възможност да се срещнат директно с производители от различни региони на страната, да опитат и закупят качествени български храни.

Изложението ще се проведе на 10 и 11 юли 2026 г. в парка до пазара в Кърджали. Инициативата има за цел да насърчи потреблението на български продукти и да създаде пряка връзка между фермерите и потребителите. Кампанията „Нашето родно“ се организира от Българския фермерски съюз с подкрепата на Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие“.

„Изложенията дават възможност на хората лично да се срещнат със земеделски производители и фермери, да научат повече за начина, по който се създават българските храни, и да подкрепят труда на малките и семейните стопанства“, заяви председателят на Българския фермерски съюз Георги Стоянов. На щандовете в Кърджали посетителите ще могат да открият разнообразие от български продукти – пресни плодове и зеленчуци, млечни и месни изделия, мед, вина и други традиционни храни, произведени от семейни ферми и малки земеделски стопанства.

Националната кампания „Нашето родно“ ще премине през шест български града. До момента са проведени изложенията в Стара Загора, София и Пловдив. След Кърджали инициативата продължава във Варна на 16 и 17 юли на алеята до сградата на Общината, а финалното събитие ще бъде в Бургас на 24 и 25 юли в Морската градина – входа на Флората.

Организаторите подчертават, че целта на инициативата е не само да популяризира българските продукти, но и да покаже значението на избора на местна храна за развитието на семейните ферми, местната икономика и регионите в страната. „Нашето родно“ е покана към потребителите да подкрепят българското производство, а към земеделските производители – да се включат като изложители и да представят своята продукция пред широк кръг посетители.