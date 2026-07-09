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Цени на торовете: Евродепутатите одобриха подкрепата за земеделските стопани

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Във вторник Парламентът прие мерки, предназначени да смекчат въздействието на нарастващите цени на торовете върху земеделските стопани в ЕС

Евродепутатите решиха да ускорят промените в Общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС, предложени от Комисията, за да се гарантира, че земеделските стопани получават помощ навреме за закупуване на торове за следващия вегетационен сезон.

За да се предотврати спад в производството или качеството на храните и нарастващите цени за потребителите, земеделските стопани ще могат да получават подкрепа за ликвидност в размер до 80 % от допълнителните разходи за торове, които понасят. Държавите от ЕС също така ще имат възможност да увеличат авансовите плащания по директните плащания от 70 % на 75 % и да ги изплащат на засегнатите земеделски стопани непосредствено след подаването на заявление за тях (а не само след 16 октомври, както е определено в действащите правила). Държавите членки също така ще разполагат с по-голяма гъвкавост, за да коригират бюджетите си за директни плащания за следващата година.

Предложените от Комисията правила бяха приети с 576 гласа „за“, 62 „против“ и 15 „въздържал се“. Цените на торовете оказват пряко въздействие върху производството на храни, тъй като торовете представляват до 16 % от разходите за суровини за земеделските стопани.

ЕС разчита на вноса на 30 % от азотните торове и 70 % от фосфатните торове, използвани за селскостопанско производство. Междувременно производството на торове в ЕС разчита на природен газ. Както цените на торовете, така и цените на енергията се повишават поради неотдавнашните геополитически събития, като войната между Русия и Украйна, а отскоро и положението в Близкия изток, и по-специално затварянето на Ормузкия проток.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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