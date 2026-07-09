Copa-Cogeca предупреждава: Без финансиране стратегията за животновъдството ще остане на хартия

Фермерската организация приветства промяната в отношението към сектора, но настоява за конкретни законодателни мерки и гарантирано финансиране

Европейската комисия представи дългоочакваните Стратегия за животновъдството и План за протеините – два ключови документа, заложени във „Визията за земеделието и храните“. Най-голямата европейска организация на фермерите и земеделските кооперативи – Copa-Cogeca – определя публикуването им като важна политическа стъпка, но предупреждава, че документите все още не съдържат достатъчно конкретни решения, които да окажат реална подкрепа на европейските стопани.

Според Copa-Cogeca новите стратегии бележат съществена промяна в подхода на Европейската комисия към животновъдния сектор. След години, в които животновъдството често беше представяно основно като източник на екологични предизвикателства, сега Брюксел признава неговото значение за продоволствената сигурност, икономическото развитие на селските райони, кръговата икономика, производството на висококачествени протеини и възобновяема енергия.

От Copa-Cogeca отбелязват като положителен знак, че Комисията вече обръща внимание на редица проблеми, поставяни от фермерите през последните години. Сред тях са рискът от намаляване на животновъдното производство в Европа, необходимостта от по-ефективно управление и оползотворяване на хранителните вещества, използването на оборския тор и животинските странични продукти, както и необходимостта от опростяване на процедурите за издаване на разрешителни и преразглеждане на Директивата за нитратите.

Положителна оценка получава и Планът за протеините, който предвижда Европейският съюз постепенно да намали зависимостта си от вносни протеинови фуражи и да засили стратегическата си автономност до 2035 г.

Според фермерската организация целите са реалистични, а признаването на ролята на европейските земеделски производители в развитието на устойчивото производство на растителни протеини е важна крачка напред. Въпреки това Copa-Cogeca смята, че документите остават прекалено фокусирани върху анализи, мониторинг и бъдещи оценки, без да предлагат достатъчно практически мерки за земеделските стопани.

Като пример организацията посочва, че Стратегията за животновъдството признава значението на оползотворяването на оборския тор и предупреждава за риска от намаляване на животновъдния сектор, но не предлага конкретни инструменти за справяне с тези предизвикателства. По същия начин Планът за протеините отчита значението на биогоривата и въглеродното земеделие, но не дава яснота дали Европейската комисия възнамерява да преразгледа действащото ограничение от 7% за биогоривата, произведени от земеделски култури.

Критики са отправени и към политиката в областта на научните изследвания. Според Copa-Cogeca липсва последователна европейска стратегия за развитие на производството на протеинови култури. Вместо дългосрочна координирана програма Комисията продължава да разчита на отделни проекти по „Хоризонт Европа“, което не гарантира устойчиво развитие на сектора.

Една от малкото конкретни мерки в новата Стратегия за животновъдството е свързана с хуманното отношение към животните. Европейската комисия възнамерява до края на 2026 г. да представи законодателни предложения за постепенното премахване на клетъчното отглеждане на кокошките носачки и бройлерите, а през 2027 г. – и в свиневъдния сектор.

Според Copa-Cogeca именно тук проличава най-големият недостатък на стратегията. Въпреки че Комисията признава значителните инвестиции, които ще бъдат необходими за изпълнение на новите изисквания, не е представен конкретен механизъм за тяхното финансиране. Вместо това се говори единствено за възможността в бъдеще да бъде създаден специализиран финансов инструмент за животновъдството и за други потенциални източници на средства.

В позицията си Copa-Cogeca подчертава, че бъдещите политики трябва да бъдат подкрепени с конкретни законодателни и финансови решения. Сред основните приоритети организацията посочва опростяване на процедурите за разрешаване на земеделски инвестиции, прагматична ревизия на Директивата за нитратите, достатъчно добре финансирана Обща селскостопанска политика, включително запазване на обвързаната подкрепа там, където е необходима, ефективна защита на европейските производители чрез търговската политика, дългосрочна стратегия за научни изследвания в областта на растителните протеини и осигуряване на средства за популяризиране на европейските селскостопански продукти.

„Вече сме почти в средата на мандата на настоящата Европейска комисия. Предвид времето, необходимо за приемане на европейското законодателство, е крайно време да се премине от намерения към действия, ако искаме първите реални мерки да бъдат приети още преди края на този мандат“, заявяват от Copa-Cogeca.

Стратегията за животновъдството и Планът за протеините са част от „Визията за земеделието и храните“ и ще бъдат сред основните документи, които ще определят бъдещите политики на Европейския съюз в сектора, както и дискусиите за следващата Обща селскостопанска политика и новата Многогодишна финансова рамка след 2027 г.