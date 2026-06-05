МЗХ и картофопроизводителите обсъдиха мерки за насърчаване на родното потребление

Представителите на бранша поставиха теми, свързани с пазарната ситуация и възможностите за реализация на продукцията, както и необходимостта от предприемане на мерки за насърчаване потреблението на български картофи

Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски проведе среща в МЗХ с представители от сектора на картофопроизводството. В рамките на разговора бяха обсъдени актуални въпроси, свързани с реализацията на произведената продукция и възможностите за подобряване на пазарния достъп на българските картофопроизводители.

Представителите на бранша поставиха теми, свързани с пазарната ситуация и възможностите за реализация на продукцията, както и необходимостта от предприемане на мерки за насърчаване потреблението на български картофи.

Министър Абровски подчерта, че Министерството на земеделието и храните провежда политики за утвърждаване на по-голям дял български земеделски стоки в магазинната мрежа, с цел постигане на устойчивост на доходите на фермерите. Той посочи, че от изключително значение за засилване на позициите на пазара на земеделските производители е утвърждаването на модела на кооперирането.

„Обединени по интереси Вие можете да предлагате по-големи количества продукция и да преговаряте с търговците за по-добри условия за продажба“. Затова Ви призовавам да създадете един експериментален коопертив, който да е примерен образец за единни действия“, каза министър Абровски пред присъстващите картофопроизводители. Той отбеляза също значението на картофопроизводството за селското стопанство и увери присъстващите, че техните предложения ще бъдат внимателно разгледани.

Участниците в срещата се обединиха около необходимостта от продължаване на конструктивния диалог между МЗХ и бранша за намиране на ефективни решения за повишаване конкурентоспособността на българските производители.