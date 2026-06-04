Министър Абровски пред Агрозона: Край на „кашкавала от калиата“ – сменяме наредбата в защита на българското мляко

МЗХ затяга контрола върху млечните продукти и залага на доверието на потребителите, за да спаси родното животновъдство от евтиния внос

Пазарът в момента е залят от евтина млечна и месна суровина от Европейския съюз, което поставя българските фермери в изключително неконкурентна позиция. Натискът отвън, съчетан с натрупаните през годините структурни проблеми у нас, изправя сектора пред сериозно изпитание. Пред какви предизвикателства е изправено министерството и какви спешни мерки се подготвят за спасяването на родното производство?

В интервю за „Агрозона“ земеделският министър Пламен Абровски очерта визията си за излизане от кризата:

„Това е най-сложният проблем, пред който съм изправен в момента, защото имаме един сектор като животновъдството, който въпреки средствата, които в предишни години се влагаха в него, имаше прекалено много виртуални животни, имаше прекалено много схемаджии, имаше неглижиране по отношение на производителността, по отношение на породния състав на животните. Един животновъд трябва да бъде производителен,“ категоричен е Абровски.

Министърът призна, че в момента се наблюдава свръхпроизводство на мляко и млечни продукти, което допълнително усложнява ситуацията за българските фермери. Основната амбиция на министерството обаче е насочена към стимулиране на вътрешния пазар и пренасочване на вниманието към крайния потребител. Според Абровски българският потребител по традиция предпочита родните млечни продукти, направени с качествено българско прясно мляко, и именно върху това трябва да се акцентира.

Какви конкретни мерки се предприемат?

За да се защити родният производител и да се гарантира качеството на трапезата ни, се подготвят ключови нормативни промени. На първо място ще бъде променена Наредбата за млечните продукти, като новите текстове ще позволят на потребителите ясно да виждат точния процент българско мляко, вложено в съответния продукт.

Освен това се предвиждат и сериозни реформи при стандартите за производство на кашкавал. Целта е наредбата да се промени така, че традиционният продукт да се произвежда изцяло от истинско българско мляко, а не от калиата. Чрез тези стъпки министерството се надява не само да изчисти сектора от некоректни практики, но и да засили позициите на българските фермери на пазара. „Да насочим вниманието към потребителя, защото българският потребител обича да яде български млечни продукти, с българско качествено прясно мляко. Възнамерявам така да променим Наредбата за млечните продукти, така че да може да покажем процента българско мляко,“ обясни Абровски.