Въглеродно земеделие
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Над 73 млн. евро безвъзмездно европейско финансиране за област Добрич само за шест месеца

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Най-мащабните инвестиции в областта са по Програма „Развитие на регионите” 2021-2027 – 7 договора за 85,7 млн. евро, от които 81 млн. евро безвъзмездно финансиране

По Европейските фондове при споделено управление 2021-2027 са сключени  нови 83 договора за над 73 млн. евро., насочени към бизнеса, социалната сфера, образованието и инфраструктурата. Така общият брой на подкрепените проекти от 2021 г. до края на юни тази година достига 226 на обща стойност 210,3 млн. евро, като от тях 88% са безвъзмездна финансова помощ (БФП). В процес на изпълнение са 173 договора и са изплатени на бенефициентите близо 26 млн. евро.

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Най-мащабните инвестиции в областта са по Програма „Развитие на регионите” 2021-2027 – 7 договора за 85,7 млн. евро, от които 81 млн. евро безвъзмездно финансиранеЗначителен ресурс е насочен към опазване на околната среда и устойчивото управление на природните ресурси в област Добрич. По Програма „Околна среда“ 2021-2027 се изпълняват осем проекта за 96,3 млн. евро, от които близо 80 млн. евро са безвъзмездно финансиране за ВиК инфраструктура, ефективно управление на отпадъците в пет общини и опазване на защитените зони от мрежата „Натура 2000“.Социалната ангажираност е сред водещите приоритети на общините в областта, като чрез ПРЧР 2021-2027 те подкрепят най-уязвимите групи.

Най-мащабните инвестиции в областта са по Програма „Развитие на регионите” 2021-2027 – 7 договора за 85,7 млн. евро, от които 81 млн. евро безвъзмездно финансиране. В края на юни Агенция „Пътна инфраструктура” стартира ремонта на близо 30 километра републикански пътища в  община Генерал Тошево. По подхода „Интегрирани териториални инвестиции“ Община град Добрич и Добричка, както и двете професионални гимназии по аграрно стопанство и лека промишленост стартираха проекти за 54,1 млн. евро, от които 98% са БФП. Планираните дейности обхващат инфраструктура, енергийна ефективност, устойчива мобилност, зелена градска среда и модернизиране на образователната инфраструктура. Община Шабла изгражда туристическа инфраструктура около природна забележителност „Скалния мост” в с. Тюленово и в Селищно образувание „Кария” с финансиране от над 1,5 млн. евро БФП.

Значителен ресурс е насочен към опазване на околната среда и устойчивото управление на природните ресурси в област Добрич. По Програма „Околна среда“ 2021-2027 се изпълняват осем проекта за 96,3 млн. евро, от които близо 80 млн. евро са безвъзмездно финансиране за ВиК инфраструктура, ефективно управление на отпадъците в пет общини и опазване на защитените зони от мрежата „Натура 2000“.

Бизнесът в област Добрич продължава да е сред активните получатели на европейско финансиране. Само през първото шестмесечие са одобрени 68 проекта с безвъзмездна финансова помощ в размер на 2,3 млн. евро. По Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията” 2021-2027 от началото на програмния период 108 предприятия са договорили над 7,2 млн. евро БФП за повишаване на енергийната ефективност, дигитализацията, внедряване на иновации и увеличаване на производствения капацитет. Подкрепата за бизнеса е осигурена и от Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 (ПРЧР), по която 23 местни компании ще подобрят условията на труд и ще повишат квалификацията на своите служители с близо 1,5 млн. евро БФП. Пет предприятия в град Добрич осигуряват заетост на 85 лица в неравностойно положение, включително хора с увреждания.

Социалната ангажираност е сред водещите приоритети на общините в областта, като чрез ПРЧР 2021-2027 те подкрепят най-уязвимите групи.

С осигурено безвъзмездно финансиране в размер на 1,4 млн. евро продължава предоставянето на иновативни здравно-социални услуги на нуждаещите се лица в общините Балчик, Генерал Тошево, град Добрич и Добричка. На стотици хора в затруднено положение от общините Генерал Тошево, град Добрич, Балчик, Крушари, Каварна, Тервел и Шабла се доставя топъл обяд.

С подкрепата на Програма „Образование“ 2021-2027 г. продължава да се повишава качеството на образованието в област Добрич. В момента се изпълняват 14 проекта за 3,4 млн. евро БФП, насочени към приобщаващо образование, развитие на талантите, интеркултурно образование, модернизиране на професионалното обучение и създаване на по-сигурна и подкрепяща училищна среда. В инициативите участват близо 3 800 деца и ученици от 35 училища и 40 детски градини; обучения ще преминат близо 360 педагогически специалисти, а 2 000 родители  ще се включат в дейностите.

По Програма „Морско дело, рибарство и аквакултури“ 2021-2027 са договорени близо 700 хил. евро безвъзмездна финансова помощ. От тях близо 200 хил. евро са за преустановяване на риболовните дейности на плавателни съдове, а малко над 499 хил. евро за изпълнение на стратегията за Водено от общностите местно развитие на Местната инициативна рибарска група „Шабла-Каварна- Балчик“.

Данните са от Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (https://2020.eufunds.bg/) към 1 юли 2026 г.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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