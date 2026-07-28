Световен ден за опазване на природата: 287 животински вида в България са застрашени от изчезване

Повече от 49 500 вида по света са застрашени от изчезване, а България е сред страните с най-богато, но уязвимо природно наследство

Световният ден за опазване на природата е повод да си припомним колко важно е да съхраним богатството от животински и растителни видове на планетата. Повече от 49 500 вида по света са застрашени от изчезване според Червения списък на Международния съюз за защита на природата (IUCN). България също е изправена пред предизвикателството да опази своето уникално биоразнообразие – в Червената книга на Република България са включени 287 вида и подвида животни, които се нуждаят от специална защита.

Природата е сложна система, в която всеки организъм има своето място – от малките насекоми, които участват в опрашването, до големите хищници, които поддържат естествения баланс в екосистемите. Загубата на един вид не е само изчезване на част от природното богатство, а промяна в равновесието, от което зависи и човешкото общество.

Ускореното намаляване на биологичното разнообразие се превръща в едно от най-сериозните предизвикателства пред света. Сред основните причини са унищожаването и раздробяването на естествените местообитания, климатичните промени, замърсяването, незаконният лов и прекомерното използване на природните ресурси.

България – убежище за редки видове

България е една от държавите в Европа с изключително богато биологично разнообразие. Благодарение на разнообразния релеф – от високите планини и гори до влажните зони, реките и Черноморското крайбрежие – страната ни е дом на хиляди животински и растителни видове. Тук се срещат редица редки представители на европейската природа – големи бозайници, хищници, птици, земноводни, влечуги и множество безгръбначни. Част от тях обаче са изправени пред сериозна опасност заради промените в средата, намаляването на подходящите местообитания и човешкия натиск.

287 вида и подвида животни са в Червената книга

Червената книга на Република България е основен научен източник за видовете, които са застрашени или нуждаещи се от специални мерки за опазване. В нея са включени 287 вида и подвида животни, разпределени в четири категории според степента на заплаха.

Сред тях са 30 вида, определени като изчезнали, 87 критично застрашени, 70 застрашени и 100 уязвими вида.

Тези категории показват различната степен на риск, пред който са изправени животните. При критично застрашените видове опасността от изчезване е изключително висока и са необходими спешни действия за тяхното опазване.

Всеки вид има значение

Биоразнообразието не е само въпрос на опазване на отделни животни и растения. То е основата на природните процеси, които поддържат живота – чистата вода, плодородните почви, регулирането на климата и устойчивостта на екосистемите. Например насекомите играят ключова роля за опрашването на голяма част от растенията, птиците и хищниците участват в регулирането на популациите, а горските екосистеми съхраняват въглерод и предпазват почвите. Когато един вид изчезне, последствията могат да се разпространят далеч отвъд неговата естествена среда.

Европа с мерки за защита на природата

Опазването на природата и биологичното разнообразие е сред основните приоритети на Европейския съюз. В рамките на Европейска комисия се изпълнява Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2030 г., която цели възстановяване на увредените екосистеми, разширяване на защитените територии и подобряване на състоянието на видовете и природните местообитания.

Опазването на природата изисква съвместни усилия – от институциите и природозащитните организации до всеки човек. Грижата за околната среда означава да съхраним не само красотата на дивата природа, но и условията за живот на бъдещите поколения.

Защото Земята не е само наш дом. Тя е дом и на всички останали живи същества, с които я споделяме.