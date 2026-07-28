Зам.-министър Михаела Карадимова: Амбицията ни е България да се утвърди като регионален център за високотехнологични инвестиции

Икономическата дипломация днес е измерима с резултатите, които носи – повече инвестиции, повече износ, повече високотехнологични производства, по-висока производителност и по-добри възможности за българските предприятия, заяви зам.-министърът на икономиката, инвестициите и индустрията

Насърчаването на стратегическите инвестиции, намаляването на административната тежест и модернизацията на българската индустрия са сред основните ни приоритети. Амбицията ни е България да се утвърди като регионален център за високотехнологични инвестиции, както и като сигурна и конкурентоспособна инвестиционна дестинация. Това заяви заместник-министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Михаела Карадимова по време на Годишната конференция с извънредните и пълномощни посланици и постоянните представители на Република България, организирана от Министерството на външните работи (МВнР).

„Нашата цел е да привличаме повече инвестиции с висока добавена стойност – в технологии, иновации, микроелектроника, автомобилостроене, изкуствен интелект, цифрова инфраструктура, отбранителна индустрия, енергетика, биотехнологии и др.”, посочи тя.

Карадимова посочи, че Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията работи активно за създаването на по-конкурентна и предвидима бизнес среда.

„Създадохме Координационен съвет за насърчаване на инвестициите към Министерския съвет, разработихме и проект на закон за публично-частното партньорство, който да работи в полза на бизнеса и инвеститорите. Работим и за намаляване на административната тежест, като вече са набелязани около 300 мерки”, заяви тя. По нейните думи ролята на новия механизъм за координация на стратегическите инвеститори е да осигурява по-бързи административни процедури, по-добра институционална координация и персонализирано обслужване.

В изказването си заместник-министър Карадимова акцентира върху ключовата роля на икономическата дипломация за развитието на България и призова представителите на страната в чужбина към проактивни действия за насърчаване на бизнеса и инвестициите у нас. „Темата за икономическата дипломация никога не е била толкова важна за развитието на България, колкото е днес. В условията на все по-засилена международна конкуренция ние вече не можем да чакаме инвеститорите сами да открият страната ни. България трябва да бъде проактивна – да достига първа до стратегическите инвеститори, да предлага конкретни решения и да изгражда дългосрочни партньорства”, заяви тя.

Зам. – министър Карадимова посочи, че Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията разполага с широка мрежа от Служби по търговско-икономическите въпроси, които заедно с представителите на България в чужбина са важен фактор за представянето на икономическия потенциал на страната, подкрепата за българския бизнес и привличането на инвестиции.

„Икономическата дипломация днес е измерима с резултатите, които носи – повече инвестиции, повече износ, повече високотехнологични производства, по-висока производителност и по-добри възможности за българските предприятия”, заяви тя.

По думите й чрез общите усилия на Министерството на външните работи, Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията, Службите по търговско-икономическите въпроси, Българската агенция за инвестиции и целия дипломатически корпус можем да превърнем международното доверие към България в конкретни икономически резултати.