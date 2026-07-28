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Инж. Красимир Шопов е назначен за генерален директор на НК „Железопътна инфраструктура“

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Той е магистър-инженер по „Транспортно строителство“ от Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ и магистър по „Приложна психология“ от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“

Инж. Красимир Шопов е новият генерален директор на Национална компания „Железопътна инфраструктура“. Той е назначен със заповед на министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев.

Инж. Шопов е експерт с над 35-годишен професионален опит в областта на железопътното строителство, управлението на инфраструктурни проекти и железопътната инфраструктура. През годините е заемал различни експертни и ръководни длъжности в системата на „Транспортно строителство и възстановяване“, а преди назначаването си за генерален директор е директор на Железопътна секция София към Национална компания „Железопътна инфраструктура“.

Той е магистър-инженер по „Транспортно строителство“ от Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ и магистър по „Приложна психология“ от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Със същата заповед министърът на транспорта и съобщенията освобождава досегашния директор инж. Йордан Върбанов.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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