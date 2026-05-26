И през следващия период агрометеорологичните условия ще се определят от неустойчиво време, с чести валежи, които ще поддържат високо нивото на влагозапасите в 50 и 100сm почвен слой. Валежите през първото и второто десетдневие на май надвишиха на много места в страната 50-60 l/m² (Кнежа – 59 l/m², Плевен – 55 l/m², Силистра – 63 l/m²,.Сандански- 56 l/m², Кърджали – 65 l/m², Хасково – 69 l/m², Елхово – 57 l/m², Чирпан – 59 l/m²) и в по-голямата част от полските райони почвените влагозапаси при зимните житни култури достигнаха нива до и над 80% от ППВ (Пределна Полска Влагоемност). Това съобщи Дукена Жолева , агрометеоролог при Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Развитието на земеделските култури през повечето дни от периода ще се осъществява с умерени темпове. При добре обезпечените с влага посеви с пшеница ще протича формиране и наливането на зърното. В края на май при ечемика на места в югоизточните райони (агростанция Карнобат) ще се наблюдава и начало на фаза млечна зрелост. При слънчогледа и царевицата ще протича листообразуване.

През третото десетдневие на май при лозата ще преобладава фаза отделяне на реса, която е критична за заразяване с мана и оидиум.

Прогнозираните чести валежи през периода ще повишават риска за развитие на гъбни болести: септориоза и фузариоза по пшеницата, мани по зеленчуковите култури и лозата, късно кафяво гниене по плодовете на ранните сортове череши. При средноранните сортове череши в края на май сериозни повреди нанася черешовата муха. За редуциране щетите от този вредител в началото на фаза узряване се препоръчва третиране с инсектициди с кратък карантинен срок.

През периода се очакват градушки. Засегнатите от градушка култури при първа възможност трябва да се третират с медсъдържащи фунгициди за намаляване риска от вторични зарази с патогени. Условия за провеждане на растително защитни пръскания ще се създават в средата на следващия период.