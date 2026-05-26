Въглеродно земеделие
Консултантите говорят

Агрометеорологичните условия ще се определят от неустойчиво време

АктуалноАкценти
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
2 Минути

Развитието на земеделските култури през повечето дни от периода ще се осъществява с умерени темпове

И през следващия период агрометеорологичните условия ще се определят от неустойчиво време, с чести  валежи, които ще поддържат високо нивото на влагозапасите в 50 и 100сm почвен слой. Валежите през първото и второто десетдневие на май надвишиха на много места в страната 50-60 l/m² (Кнежа – 59 l/m², Плевен – 55 l/m², Силистра – 63 l/m²,.Сандански- 56 l/m², Кърджали – 65 l/m², Хасково – 69 l/m², Елхово – 57 l/m², Чирпан – 59 l/m²) и в по-голямата част от полските райони почвените влагозапаси при зимните житни култури достигнаха нива до и над 80% от ППВ (Пределна Полска Влагоемност). Това съобщи Дукена Жолева , агрометеоролог при Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Развитието на земеделските култури през повечето дни от периода ще се осъществява с умерени темпове. При добре обезпечените с влага посеви с пшеница ще протича формиране и наливането на зърното. В края на май при ечемика на места в югоизточните райони (агростанция Карнобат) ще се наблюдава и начало на фаза млечна зрелост.  При слънчогледа и царевицата ще протича листообразуване.

През третото десетдневие на май при лозата ще преобладава фаза отделяне на реса, която е критична за заразяване с мана и оидиум.

Прогнозираните чести валежи през периода ще повишават риска за развитие на гъбни болести: септориоза и фузариоза по пшеницата, мани по зеленчуковите култури и лозата, късно кафяво гниене по плодовете на ранните сортове череши. При средноранните сортове череши в края на май сериозни повреди нанася черешовата муха. За редуциране щетите от този вредител в началото на фаза узряване се препоръчва третиране с инсектициди с кратък карантинен срок.

През периода се очакват градушки. Засегнатите от градушка култури при първа възможност трябва да се третират с медсъдържащи фунгициди за намаляване риска от вторични зарази с патогени. Условия за провеждане на растително защитни пръскания  ще се създават  в средата на следващия период.

СВЪРЗАНИ НОВИНИ
Агропрогноза: Прогнозират се условия за градушки
Агропрогноза: Агрометеорологичните условия ще се определят от неустойчиво време
Агропрогноза:Възможни са щети и при посевите с поникналите пролетни култури, чувстявителни към ниски температури
Месечна агрометеорологична прогноза за май 2026 г.
ЕТИКЕТИ:
Avatar photo
Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

АктуалноАкценти
Агрометеорологичните условия ще се определят от неустойчиво време
АктуалноАкцентиМинистерство на земеделието,...
Министър Абровски: Пострадалите от бедствията земеделски производители да подадат незабавно заявления за...
АктуалноАкцентиЕвропейско земеделие
ЕС временно спира митата при внос на азотни торове
АктуалноАкцентиТуризъм
До морето само за 50 минути: „България Еър“ възобновява сезонните полети между...
АктуалноАкцентиОколна среда
С криле към знанието: Как учениците от столичното 42 ОУ „Хаджи Димитър“...

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама