АЗПБ излезе с позиция за ОСП след 2027 г.: Време е за защита на българските интереси, пълна конвергенция и край на административния натиск

В поставения от МЗХ срок за изпращане на становища, АЗПБ изпрати официална позиция до министър Абровски с настояване за пълно изравняване на субсидиите от 2028 г., запазване на правилото N+3 и реално намаляване на административната тежест

В поставения от Министерството на земеделието и храните (МЗХ) срок за изпращане на становища, Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ) изпрати официално писмо до министъра на земеделието и храните г-н Пламен Абровски, съдържащо детайлно разработена и цялостна позиция относно бъдещата Обща селскостопанска политика (ОСП) за периода след 2027 г. Документът очертава стратегическите приоритети и червените линии за българския аграрен сектор предвид публикуваните законодателни предложения на Европейската комисия.

От АЗПБ приветстват началото на реалния дебат, но алармират, че след поредицата от безпрецедентни пазарни, климатични и геополитически кризи, новата ОСП трябва кардинално да възстанови основния си фокус върху производството на безопасни, качествени и конкурентоспособни храни в ЕС, осигурявайки устойчиви доходи на земеделските производители. Необходимо е политиката да остане основана на общи европейски правила, достатъчен финансов ресурс и равнопоставени условия на конкуренция, които да гарантират еднакви възможности за развитие на земеделските производители независимо от държавата членка, в която осъществяват дейността си.

Ключови акценти и изисквания в позицията на АЗПБ:

Запазване на силна, самостоятелна и добре финансирана ОСП: АЗПБ изразява сериозни резерви към предложението ОСП да бъде интегрирана в Националните и регионални партньорски планове (НРПП), тъй като това крие риск земеделието да бъде поставено в зависимост от други сектори и да се конкурира с тях за финансов ресурс. Асоциацията е категорично против процеси на фактическа ренационализация на ОСП, които изкривяват пазара в полза на държавите с по-голям фискален капацитет.

АЗПБ изразява сериозни резерви към предложението ОСП да бъде интегрирана в Националните и регионални партньорски планове (НРПП), тъй като това крие риск земеделието да бъде поставено в зависимост от други сектори и да се конкурира с тях за финансов ресурс. Асоциацията е категорично против процеси на фактическа ренационализация на ОСП, които изкривяват пазара в полза на държавите с по-голям фискален капацитет. Пълна външна конвергенция на директните плащания още от 2028 г.: АЗПБ настоява постигането на пълно изравняване на субсидиите да бъде водещ национален приоритет на България. След повече от 20 години членство в ЕС и при еднакви екологични изисквания е недопустимо българските фермери да получават по-ниско европейско подпомагане и да бъдат поставяни в по-неблагоприятна конкурентна позиция.

АЗПБ настоява постигането на пълно изравняване на субсидиите да бъде водещ национален приоритет на България. След повече от 20 години членство в ЕС и при еднакви екологични изисквания е недопустимо българските фермери да получават по-ниско европейско подпомагане и да бъдат поставяни в по-неблагоприятна конкурентна позиция. Запазване на правилото N+3 за инвестициите: АЗПБ категорично подкрепя запазването на правилото N+3 за инвестиционните интервенции и след 2027 г. Инвестициите в земеделието и преработката са технологично сложни и дългосрочни (проектиране, разрешителни, доставки). Съкращаването на периода на разплащане би увеличило риска от загуба на европейски средства, без да подобри ефективността. Правилото N+3 е необходимо условие за качествено изпълнение на инвестиционните проекти и по-добро усвояване на средствата в интерес на фермерите и държавата.

АЗПБ категорично подкрепя запазването на правилото N+3 за инвестиционните интервенции и след 2027 г. Инвестициите в земеделието и преработката са технологично сложни и дългосрочни (проектиране, разрешителни, доставки). Съкращаването на периода на разплащане би увеличило риска от загуба на европейски средства, без да подобри ефективността. Правилото N+3 е необходимо условие за качествено изпълнение на инвестиционните проекти и по-добро усвояване на средствата в интерес на фермерите и държавата. Постоянен европейски механизъм за управление на кризи: Практиката доказа, че ЕК реагира със значително закъснение. АЗПБ предлага още в основния регламент да се предвиди ad hoc европейски кризисен механизъм, който да позволява бързо мобилизиране на финансов ресурс при извънредни климатични събития, пазарни сътресения или епизоотии, без тромави законодателни процедури.

Практиката доказа, че ЕК реагира със значително закъснение. АЗПБ предлага още в основния регламент да се предвиди ad hoc европейски кризисен механизъм, който да позволява бързо мобилизиране на финансов ресурс при извънредни климатични събития, пазарни сътресения или епизоотии, без тромави законодателни процедури. Диверсификацията като необходим инструмент за устойчивост и конкурентоспособност: АЗПБ изрично подчертава, че в условията на либерализирана търговия, растящи разходи и пазарни кризи, диверсификацията вече не е просто допълнителна възможност, а ключов инструмент за икономическа стабилност. Опитът показва, че многопрофилните стопанства са значително по-устойчиви. Поради това бъдещата ОСП трябва целенасочено да продължи да насърчава: Преработката на собствена продукция; Фермерските магазини; Директните продажби; Късите вериги на доставки; Неземеделските дейности в селските райони; Агротуризма; Производството на енергия за собствено потребление; Нови производства, основани на остатъчни и странични продукти от земеделието; Развитието на високотехнологични производства на храни с висока добавена стойност и доказано качество.

АЗПБ изрично подчертава, че в условията на либерализирана търговия, растящи разходи и пазарни кризи, диверсификацията вече не е просто допълнителна възможност, а ключов инструмент за икономическа стабилност. Опитът показва, че многопрофилните стопанства са значително по-устойчиви. Поради това бъдещата ОСП трябва целенасочено да продължи да насърчава: Инвестициите в напояване като реален национален стратегически приоритет: Климатичните промени изискват спешна адаптация. АЗПБ настоява за гарантиране на значителен финансов ресурс както за стопанствата, така и за възстановяване и модернизация на главната държавна напоителна инфраструктура, стопанисвана от „Напоителни системи“ ЕАД, без която частните инвестиции са неефективни.

Климатичните промени изискват спешна адаптация. АЗПБ настоява за гарантиране на значителен финансов ресурс както за стопанствата, така и за възстановяване и модернизация на главната държавна напоителна инфраструктура, стопанисвана от „Напоителни системи“ ЕАД, без която частните инвестиции са неефективни. Въвеждане на интегрирани инвестиционни проекти: С цел спиране на бюрократичния абсурд, АЗПБ предлага с едно проектно предложение земеделският производител да може да реализира всички взаимосвързани инвестиции в стопанството си ( модернизация, преработка, ВЕИ, биосигурност). Досегашното раздробяване на десетки процедури води до години забавяне, инфлационно оскъпяване и риск от загуба на европейски средства.

модернизация, преработка, ВЕИ, биосигурност). Досегашното раздробяване на десетки процедури води до години забавяне, инфлационно оскъпяване и риск от загуба на европейски средства. Против засилването на дегресивността (таваните): АЗПБ не подкрепя допълнителното ограничаване на директните плащания, тъй като това ще намали инвестиционния капацитет на професионалните стопанства в България, които осигуряват основната част от продукцията, заетостта и модернизацията на сектора.

АЗПБ не подкрепя допълнителното ограничаване на директните плащания, тъй като това ще намали инвестиционния капацитет на професионалните стопанства в България, които осигуряват основната част от продукцията, заетостта и модернизацията на сектора. Недопускане на административно изключване на фермери пенсионери: Асоциацията категорично не подкрепя предложението до 2032 г. земеделските производители, достигнали пенсионна възраст, да бъдат изключвани от подпомагане. Подобна мярка рискува да ликвидира работещие семейни стопанства в райони с тежка демографска картина, където липсва естествена приемственост.

Асоциацията категорично не подкрепя предложението до 2032 г. земеделските производители, достигнали пенсионна възраст, да бъдат изключвани от подпомагане. Подобна мярка рискува да ликвидира работещие семейни стопанства в райони с тежка демографска картина, където липсва естествена приемственост. Устойчива дефиниция за „активен фермер“: Критериите не следва да се обвързват с дела на доходите от първично земеделие, за да не бъдат санкционирани именно тези стопанства, които успешно са изпълнили политиките на ЕС за диверсификация и затваряне на производствения цикъл чрез преработка и фермерски магазини.

Критериите не следва да се обвързват с дела на доходите от първично земеделие, за да не бъдат санкционирани именно тези стопанства, които успешно са изпълнили политиките на ЕС за диверсификация и затваряне на производствения цикъл чрез преработка и фермерски магазини. Драстично и реално намаляване на административната тежест: Браншът изисква максимална цифровизация на процесите, автоматизиран обмен на информация между институциите и единна, модернизирана информационна система за управление, която да сложи край на паралелното използване на различни неефективни платформи.

Браншът изисква максимална цифровизация на процесите, автоматизиран обмен на информация между институциите и единна, модернизирана информационна система за управление, която да сложи край на паралелното използване на различни неефективни платформи. Едногодишни агроекологични ангажименти: Поради спецификата на поземлените отношения и динамиката на арендните договори в България, АЗПБ подкрепя преминаването към едногодишни вместо многогодишни екологични ангажименти, което ще даде нужната гъвкавост на фермерите.

В представения документ се подчертава, че всички бъдещи решения трябва да бъдат основани на реални резултати, анализ на досегашното въздействие и икономически симулации, а не единствено на предварително заложени политически цели. АЗПБ настоява за съществено намаляване на броя на интервенциите, като се програмират само практически приложими инструменти с доказан интерес от фермерите.

АЗПБ декларира пълна готовност за активно участие в експертния диалог в Тематичната работна група (ТРГ) към МЗХ, за да защити по най-добрия начин бъдещето и конкурентоспособността на българското земеделие.