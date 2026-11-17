МЗХ пренася дискусиите за бъдещето на ОСП в регионите на страната

За първи път разговорите за бъдещото на Общата селскостопанска политика са извън София и ги пренасяме в различни региони на страната, за да бъдем по-близо до земеделските производители. Това заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски по време на среща със земеделски производители в Стара Загора, посветена на бъдещето на ОСП за периода 2028–2034 г. Той посочи, че инициативата е възникнала след разговори с ръководителя на Представителството на Европейската комисия в България Йорданка Чобанова. Земеделският министър изтъкна, че целта е традиционните срещи с представители на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ на ЕК да не се ограничават до столицата, а да достигат до производителите в различните части на страната.

„Тази политика я правим ние, но тя е предназначена преди всичко за Вас“, подчерта министър Абровски. Той изрази надежда представената информация да бъде полезна както за стопаните, така и за институциите, и даде възможност на участниците да се включат активно в дискусията.

В събитието участваха и директорът на дирекция „Стратегически планове по ОСП II“ в Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ на Европейската комисия (ЕК) Марио Милушев, заместник-министърът на земеделието и храните проф. д-р Крум Неделков и над 70 представители на земеделския сектор.

По време на дискусията беше засегната и темата за подкрепата на производството на българско розово масло. Министър Абровски посочи, че България е започнала да поставя въпроса за включването на розата като самостоятелна култура в бъдещата ОСП на по-късен етап от преговорите, което е ограничило възможностите за постигане на тази цел. Той подчерта, че въпреки това страната ни е успяла да защити интереса си и да постигне резултат в рамките на европейските преговори. „Когато една държава членка има конкретна цел и знае как да работи в Европейския съюз, тя може да я постигне“, изтъкна министър Абровски.

Йорданка Чобанова благодари на Министерството на земеделието и храните за съвместната инициатива и подчерта значението на прекия диалог със земеделския сектор. Тя определи ОСП като една от ключовите и фундаментални политики на Европейския съюз, която има водеща роля за продоволствената сигурност, качеството на земеделската продукция и модернизацията на селското стопанство. Сред важните приоритети тя открои и създаването на условия младите хора да остават и да се развиват в селските райони.

Марио Милушев представи актуалното развитие на преговорите по новата Многогодишна финансова рамка на ЕС и предложението за ОСП за периода 2028–2034 г. В презентацията си той постави акцент върху бюджетните параметри, напредъка по двата регламента, предлаганите инструменти на бъдещата политика и процеса по подготовка на националните планове. Бяха очертани и основните предизвикателства пред българското земеделие и селските райони.

В рамките на срещата земеделски производители имаха възможността да се запознаят с информацията директно от представител на Европейската комисия, участващ в процеса на преговори, и да поставят своите въпроси и очаквания относно бъдещата европейска земеделска политика.