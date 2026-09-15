На добър час, скъпи ученици!

Скъпи ученици, учители и родители,

Екипът на Агрозона ви честити началото на новата учебна година!

15 септември отново изпълва училищата с детски гласове, усмивки и вълнение. За едни това е първата крачка в училище, за други – връщане към приятелите и новите предизвикателства. На всички ученици пожелаваме здрава, успешна и вдъхновяваща учебна година! Нека бъдат любопитни, да задават въпроси, да търсят отговори и да не се страхуват да мечтаят.

На децата от земеделските семейства пожелаваме да носят със себе си уважението към земята, труда и хората, които произвеждат храната ни. А може би сред днешните ученици са бъдещите агрономи, ветеринарни лекари, инженери, фермери и предприемачи, които ще дадат ново лице на българското земеделие.

На учителите – вдъхновение, търпение и удовлетворение от успехите на своите ученици. На родителите – сили, спокойствие и много поводи за гордост.

Нека новата учебна година бъде като добра реколта – с много труд, грижа, знания и богат резултат!

Честит 15 септември! На добър час на всички ученици, учители и родители!