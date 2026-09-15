Въглеродно земеделие
Консултантите говорят

На добър час, скъпи ученици!

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Скъпи ученици, учители и родители,

Екипът на Агрозона ви честити началото на новата учебна година!

15 септември отново изпълва училищата с детски гласове, усмивки и вълнение. За едни това е първата крачка в училище, за други – връщане към приятелите и новите предизвикателства. На всички ученици пожелаваме здрава, успешна и вдъхновяваща учебна година! Нека бъдат любопитни, да задават въпроси, да търсят отговори и да не се страхуват да мечтаят.

На децата от земеделските семейства пожелаваме да носят със себе си уважението към земята, труда и хората, които произвеждат храната ни. А може би сред днешните ученици са бъдещите агрономи, ветеринарни лекари, инженери, фермери и предприемачи, които ще дадат ново лице на българското земеделие.

На учителите – вдъхновение, търпение и удовлетворение от успехите на своите ученици. На родителите – сили, спокойствие и много поводи за гордост.

Нека новата учебна година бъде като добра реколта – с много труд, грижа, знания и богат резултат!

Честит 15 септември! На добър час на всички ученици, учители и родители!

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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