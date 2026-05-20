Евростат: България остава на първо място в ЕС по риск от бедност и социално изключване

Близо 29% от българите живеят под заплахата от материални лишения или в домакинства с ниска заетост, въпреки лекото подобрение на нивата в целия Европейски съюз

България продължава да заема най-незавидната позиция в Европейския съюз по отношение на социалното неравенство и стандарта на живот. Това показват най-новите данни на европейската статистическа служба Евростат за 2025 г., публикувани в края на април 2026 г. Според официалната статистика, всеки трети българин (или точно 29,0% от населението на страната) е изложен на риск от бедност или социално изключване. Този процент ни поставя начело на черната класация в ЕС, изпреварвайки съседите ни от Гърция (27,5%) и Румъния (27,4%).

Трите стълба на риска

За да попадне един гражданин в тази статистика, неговото домакинство трябва да отговаря на поне едно от три ключови условия, дефинирани от Евростат:

Риск от монетарна бедност (разполагаем доход под линията на бедност за съответната държава).

Тежки материални и социални лишения (невъзможност за посрещане на основни нужди като адекватно отопление, непредвидени разходи, почивка извън дома или качествена храна).

Много ниска интензивност на икономическа активност (възрастните членове на домакинството работят под 20% от общия си потенциал в рамките на годината).

Докато в България и Югоизточна Европа тези фактори остават силно изразени, на обратния полюс в съюза са държави като Чехия, където едва 11,5% от хората са застрашени от социално изключване, Полша (15,0%) и Словения (15,5%).

Контекстът на ЕС: Плахо възстановяване

На фона на тревожните данни за България, Европейският съюз като цяло отчита минимален напредък в борбата с бедността. През 2025 г. общо 92,7 милиона души в ЕС (20,9% от общото население) са били в риск — лек спад спрямо 2024 г., когато броят им е бил 93,3 милиона (21,0%). Въпреки че на ниво съюз близо 600 000 души са успели да излязат от рисковата зона през изминалата година, данните за България показват, че структурните проблеми у нас — ниските нива на заплащане в определени региони, високият процент на работещи бедни и предизвикателствата пред пенсионерите — остават дълбоко вкоренени и изискват по-ефективни социални и икономически политики.

