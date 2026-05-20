Въглеродно земеделие
Консултантите говорят

Евростат: България остава на първо място в ЕС по риск от бедност и социално изключване

АктуалноАкцентиПолитика и факти
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
3 Минути

Близо 29% от българите живеят под заплахата от материални лишения или в домакинства с ниска заетост, въпреки лекото подобрение на нивата в целия Европейски съюз

България продължава да заема най-незавидната позиция в Европейския съюз по отношение на социалното неравенство и стандарта на живот. Това показват най-новите данни на европейската статистическа служба Евростат за 2025 г., публикувани в края на април 2026 г. Според официалната статистика, всеки трети българин (или точно 29,0% от населението на страната) е изложен на риск от бедност или социално изключване. Този процент ни поставя начело на черната класация в ЕС, изпреварвайки съседите ни от Гърция (27,5%) и Румъния (27,4%).

АКЦЕНТИ
Близо 29% от българите живеят под заплахата от материални лишения или в домакинства с ниска заетост, въпреки лекото подобрение на нивата в целия Европейски съюзКонтекстът на ЕС: Плахо възстановяване

Трите стълба на риска

За да попадне един гражданин в тази статистика, неговото домакинство трябва да отговаря на поне едно от три ключови условия, дефинирани от Евростат:

  • Риск от монетарна бедност (разполагаем доход под линията на бедност за съответната държава).
  • Тежки материални и социални лишения (невъзможност за посрещане на основни нужди като адекватно отопление, непредвидени разходи, почивка извън дома или качествена храна).
  • Много ниска интензивност на икономическа активност (възрастните членове на домакинството работят под 20% от общия си потенциал в рамките на годината).

Докато в България и Югоизточна Европа тези фактори остават силно изразени, на обратния полюс в съюза са държави като Чехия, където едва 11,5% от хората са застрашени от социално изключване, Полша (15,0%) и Словения (15,5%).

Контекстът на ЕС: Плахо възстановяване

На фона на тревожните данни за България, Европейският съюз като цяло отчита минимален напредък в борбата с бедността. През 2025 г. общо 92,7 милиона души в ЕС (20,9% от общото население) са били в риск — лек спад спрямо 2024 г., когато броят им е бил 93,3 милиона (21,0%). Въпреки че на ниво съюз близо 600 000 души са успели да излязат от рисковата зона през изминалата година, данните за България показват, че структурните проблеми у нас — ниските нива на заплащане в определени региони, високият процент на работещи бедни и предизвикателствата пред пенсионерите — остават дълбоко вкоренени и изискват по-ефективни социални и икономически политики.

Снимки: Евростат

СВЪРЗАНИ НОВИНИ
Министър Христанов: Млякото в България става все по-евтино за изкупуване, а за фермерите става все по-скъпо да го произвеждат
Зам.-министърът на енергетиката: България се превръща в двигател на енергийната сигурност в Европа
България се позиционира като надежден доставчик на зеленчуци на европейския пазар
Министерството на туризма представя България на едно от най-големите изложения в Турция и региона
ЕТИКЕТИ:
Avatar photo
Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

АктуалноАкцентиДържавен Фонд Земеделие
Владислава Казакова е новият изпълнителен директор на ДФЗ
АктуалноАкцентиДържавен Фонд Земеделие
Над 84 млн. евро получиха 17 хил. фермери за по-малко пестициди
АктуалноАкцентиМинистерство на земеделието,...
Министър Абровски: Механичното харчене на пари трябва да спре – фокусът вече...
АктуалноАкценти
Проф. Светла Янчева е новият изпълнителен директор на БАБХ
АктуалноАкцентиДържавен Фонд Земеделие
Над 40 милиона евро са преведени на 9 565 стопани по екосхемата...

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама